الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح؟

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

محمد صلاح، اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الجمعة، بالعرض السعودي لمحمد صلاح نجم ليفربول، ومحاولة الريدز الإبقاء على النجم المصري.
ويسعي اتحاد جدة السعودي بشتى الطرق، الحصول على جهود محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكتبت صحيفة "ديلي تلجراف": "ليفربول يحذر السعوديين.. صلاح ليس للبيع".

كما كتبت صحيفة "ميرور": "الريدز سيقاتل من أجل صلاح".

وعنونت صحيفة "ديلي ستار": "ليفربول سيغير اتجاه أي عروض سعودية لمو".

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وبدورها عنونت صحيفة "التايمز": "السعوديون يستهدفون صلاح.. الدوري المنافس يستعد لجعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم".

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن اتحاد جدة مستعد لتقديم كل شيء من أجل حسم صفقة محمد صلاح.

وتابعت مصادر خاصة للشبكة العالمية، أن القرار النهائي في يد ليفربول، بعد استعداد صلاح لقبول عرض اتحاد جدة.

ليفربول يرفض بيع محمد صلاح 

وقال كافي سوليكول، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، إن ليفربول لا زال يُصر على قراره بأن محمد صلاح ليس للبيع.

وكانت شبكة "بي إن سبورتس" قد أوضحت في وقت سابق، أن صلاح وافق على عرض اتحاد جدة، ويتبقى فقط اتفاق الفريق السعودي مع ليفربول.

وفي سياق متصل، أكد فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، أن موقف ليفربول واضح وثابت ولم يتغير، بأن اللاعب المصري لن يباع.

وشدد رومانو على أن ليفربول لا ينوي التفاوض، ولن يسمح برحيل لاعبه المصري.

اتحاد جدة يوجه طلبا إلى محمد صلاح 

ونوه بأن اتحاد جدة يأمل أن يتقدم محمد صلاح بطلب الرحيل عن ليفربول، لإنجاز الصفقة في أسرع وقت.

أما الصحفي الإنجليزي نيل جونز أوضح أن ليفربول لم يتلق أي عرض من اتحاد جدة حتى الآن.

وتشهد علاقة صلاح مع مدربه في ليفربول، يورجن كلوب، حالة من التوتر، خاصة بعد تبديله في لقاء تشيلسي بالجولة الأولى من البريميرليج، وخروج اللاعب المصري غاضبا.

ووقع محمد صلاح، على عقد جديد مع ليفربول في الصيف الماضي، لينتهي عقده في صيف 2025.

جماهير اتحاد جدة تطالب الإدارة بالتعاقد مع الفرعون

وحرصت جماهير اتحاد جدة على مطالبة الإدارة بالتعاقد مع محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية  إلى أن اتحاد جدة يحاول منذ فترة كبيرة التعاقد مع محمد صلاح، بعد ما أصبح مطلبا جماهيريا.

وارتدت جماهير الاتحاد المتواجدة في مدرجات استاد الملك فيصل بن فهد قناعا يحمل صورة محمد صلاح، لتكون رسالة مباشرة للاتحاد أن الفريق يجب أن يتعاقد مع الدولي المصري قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

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