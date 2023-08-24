الروبوت الهندي يبدأ استكشاف القطب الجنوبي للقمر

بدأت الهند استكشاف سطح القمر بواسطة روبوت متحرّك، اليوم الخميس، أنزلته قبل يوم قرب القطب الجنوبي للقمر غير المستكشف إلى حد كبير في سابقة على صعيد العالم.

وانطلق الروبوت المتحرّك «برجيان» «الحكمة باللغة السنسكريتية» من المركبة بعد ساعات على الاحتفال على نطاق واسع في الهند بنجاحها في تحقيق طموحها وبتكلفة منخفضة.

وأعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على منصة «إكس» الخميس «نزل الروبوت المتحرِّك من المركبة وقامت الهند بجولة على القمر».

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استكشاف القطب الجنوبي للقمر

سيتجوَّل الروبوت المزوَّد بست عجلات والذي يعمل بالطاقة الشمسية في المنطقة التي ما زالت غير محددة الملامح نسبيًّا وسيبثُ صورًا وبيانات علمية خلال مهمته التي تستمر أسبوعين.

وهبطت «شاندريان-3» «مركبة قمرية» بنجاح الأربعاء، بعد أيام على تحطُّم مركبة روسية في المنطقة ذاتها.

وجاء ذلك بعد أربع سنوات على فشل المهمة القمرية السابقة في عملية هبوطها الأخيرة، في ما اعتُبرت حينها انتكاسة هائلة لبرنامج الهند الفضائي.

لكن الهند تحقق بشكل ثابت إنجازات مطابقة لتلك التي تحققها بلدان متقدِّمة في مجال الفضاء.

هبوط المركبة الفضائية الهندية علي سطح القمر

حظيت «شاندريان-3» باهتمام كبير منذ انطلقت قبل نحو 6 أسابيع أمام أنظار آلاف المشاهدين. وأقام السياسيون صلوات هندوسية من أجل نجاح المهمة بينما تابع طلاب المدارس اللحظات الأخيرة لهبوطها عبر بث حي في الصفوف الدراسية.

وقال صاحب متجر في نيودلهي، يدعى باغوان سينغ لفرانس برس: «أشعر بالفخر.. إنها لحظة سعيدة جدًا بالنسبة لنا».

وأكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أمس الأربعاء، بأن هبوط المركبة بنجاح على القمر، وهو أمر لم تحققه في السابق سوى الولايات المتحدة والصين وروسيا، يعد نجاحًا «للبشرية جمعاء».

وأشاد إيلون ماسك، الذي تعد شركته «سبايس إكس» رائدة في عمليات إطلاق مركبات إلى الفضاء بالهبوط وقال: إنه «أمر رائع».

استغرقت المهمة الهندية وقتًا أطول للوصول إلى القمر مقارنة مع مهمّات «أبولو» في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والتي كانت تصله خلال أيام.

أُطلقت «شاندريان-3» على متن صاروخ أقل قوة وتعيَّن عليها الدوران حول الأرض مرَّات عدة لاكتساب سرعة قبل المضي في رحلتها التي استغرقت شهرًا.

منظمة أبحاث الفضاء الهندية

تعد الميزانية التي تخصصها الهند لبرنامجها الفضائي منخفضة نسبيا، لكنها ازدادت بشكل كبير منذ أرسلت نيودلهي أول مسبار باتِّجاه القمر في 2008.

تبلغ كلفة «شاندريان-3» 74,6 مليون دولار، أي أقل من العديد من مهمات بلدان أخرى وتعد شاهدًا على الهندسة الفضائية الهندية منخفضة التكلفة.

يشير خبراء إلى أنه بإمكان الهند إبقاء التكاليف منخفضة عبر استنساخ التكنولوجيا القائمة ودفعها للتأقلم وبفضل توافر المهندسين الحرفيين الذي لا يتلقون غير جزء من أجور نظرائهم الغربيين.

أصبحت الهند عام 2014 أول دولة آسيوية ترسل مركبة إلى مدار المريخ وتخطط لإرسال مسبار باتّجاه الشمس في سبتمبر.

ومن المقرر أن تطلق منظمة أبحاث الفضاء الهندية مهمة مأهولة مدتها ثلاثة أيام إلى مدار الأرض، العام المقبل.

كما تخطط لمهمة مشتركة مع اليابان لإرسال مسبار آخر إلى القمر بحلول العام 2025، ومهمة إلى مدار الزهرة في غضون العامين المقبلين.