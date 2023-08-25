تفاصيل مؤتمر الكنيسة الأرثوذكسية لشباب أوروبا

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر شباب أوروبا بألمانيا رقم 21 الذي تنظمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بحضور الأنبا موسي أسقف عام الشباب، والأنبا رافائيل اسقف عام كنائس وسط القاهرة.

كما يشارك في فعاليات مؤتمر شباب أوروبا الأنبا جبرائيل أسقف إيبارشية النمسا، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا بولس أسقف عام الكرازة بإفريقيا، والأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس.

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ويستقبل دير الشهيد أبي سيفين للأقباط الأرثوذكس في هوكستر بألمانيا فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس الجاري، النسخة الحادية والعشرين من مؤتمر الشباب القبطي الأرثوذكسي في أوروبا.

ويشارك في المؤتمر حوالي 380 من شباب أوروبا أبناء إيبارشيّة الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة بالمهجر.



وكانت النسخة الأولى من هذا المؤتمر قد انطلقت في 2005 بألمانيا، بالقرب من الدير المضيف لنسخة هذا العام، وعقدت نُسَخُه التالية بين إنجلترا وإيطاليا والنمسا والمجر واليونان.

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس وادامون الأرمنتي

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس وادامون الأرمنتي.

استشهد القديس وادامون من مدينة أرمنت

وحدث في أحد الأيام أنه استضاف في منزله بعضًا من عابدي الأوثان وكانوا يتحدثون عن امرأة وصلت إلى بلاد الأشمونين ومعها طفل صغير يشبه أولاد الملوك. فلما انصرف الضيوف نهض وادامون وركب دابته ووصل إلى مدينة الأشمونين، وهناك رأى الطفل يسوع مع مريم أمه فسجد له. فلما رآه الطفل تبسم في وجهه وقال له: " السلام لك يا وادامون. قد تعبت وأتيت إلى هنا لتحقيق ما سمعت من حديث ضيوفك عني لذلك سأقيم عندك ويكون بيتك مسكنًا لي إلى الأبد " فاندهش القديس وادامون وقال " يا سيدي إني أشتهي أن تأتي إلىَّ وتسكن في بيتي وأكون لك خادمًا إلى الأبد " فقال له الصبي: " سيكون بيتك مسكنًا لي أنا ووالدتي إلى الأبد لأنك إذا عدت من هنا وسمع عابدو الأوثان أنك كنت عندنا يعز عليهم ذلك ويسفكون دمك في بيتك، فلا تخف لأني أقبلك عندي في ملكوت السماوات إلى الأبد، مكان الفرح الدائم، الذي ليس له انقضاء وأنت تكون أول شهيد في بلاد الصعيد ". فقام الرجل وسجد للسيد المسيح فباركه ثم انصرف راجعًا إلى بيته.

فلما عاد وادامون إلى أرمنت، سمع عابدو الأوثان بوصوله وشاع الخبر في المدينة أن وادامون زار يسوع. فجاءوا إليه مسرعين وقالوا هل الكلام الذي يقولونه عنك صحيح؟ فقال لهم " نعم أنا ذهبت إلى السيد المسيح وباركني وقال لي أنا آتي وأحل في بيتك مع والدتي إلى الأبد ". فصرخ كلهم بصوت واحد وأشهروا سيوفهم عليه، وقطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة في مثل هذا اليوم.

ولما أبطلت عبادة الأوثان وانتشرت المسيحية في البلاد قام المسيحيون وجعلوا بيته كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم وهي باقية إلى الآن. كما توجد كنيسة باسم السيدة العذراء والشهيد وادامون بالأشمونين بملوي.

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