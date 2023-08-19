طرح التريلر الدعائي لمسلسل ديزني PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS

ديزني، أصدرت استديوهات ديزني، أول تريلر رسمي تشويقي لمسلسلها الجديد PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS، والذي وصل مدته لـ ٣٣ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة، من المسلسل المقرر عرضه بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣، حصريا عبر منصة ديزني بلس.

بوسترات مسلسل PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS

كما طرحت استديوهات ديزني الملصقات الدعائية الرسمية الفردية، لمسلسلها الجديد، Percy Jackson And The Olympians، والذي أنتجته منصتها الرقمية + Disney، وظهر عدد من أبطال المسلسل منفردين علي الملصقات الجديدة، بشخصياتهم في العمل.

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قصة مسلسل Percy Jackson and the Olympians

ويستند المسلسل، على رواية الكاتب، ريك ريوردان، ويدور حول قصة خيالية عن نصف إله، يبلغ من العمر 12 عامًا، ويدعى بيرسي جاكسون، الذي بدء يتصالح مع قواه الخارقة المكتشفة حديثًا، عندما اتهمه إله السماء بسرقة صاعقة، والآن يجب على بيرسي أن يسافر عبر أمريكا للعثور عليه، واستعادة النظام في مدينة أوليمبوس.

أبطال Percy Jackson and the Olympians

ومسلسل Percy Jackson and the Olympians، من بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم،ووكر سكوبل وآريان سيمهادري، وليا سافا جيفريز، وفرجينيا كول، وجلين تورمان، وجيسون مانتزوكاس، وميجان مولالي، وتيم شارب، وديور جودجون، وأوليفيا مورتون، وتشارلي بوشنيل، وآدم كوبلاند، وسوزان كراير، وجيسيكا باركر كينيدي، ولين مانويل ميراندا.

رئيس ديزني يجدد عقده

في سياق متصل، جدد بوب إيجر، عقدة كرئيس لشركة ديزني لثلاث أعوام إضافية، ليبقى رئيس للشركة السينمائية الشهيرة حتى عام 2026.

وذكرت التقارير الصحفية، ان تفاصيل عقد تجديد بوب ايجر ما زالت سرية، ومن المتوقع أن يكشف عن تفاصيل بنودها في الايام المقبلة ".

خسائر ديزني

واستكمالا لمشاكل الشركة العالمية، خسرت منصة ديزني بلس للبث الرقمي، 2,4 مليون مشترك منذ بداية عام 2023.

وكشف تقرير لموقع فاريتي، أن الجزء الأكبر من المشاهدين التي خسرتهم منصة ديزني بلس، جاء عبر خدمة Disney + Hotstar، وهي نسخة الخدمة المتوفرة في الهند، وأجزاء من جنوب شرق آسيا، وبمعني أدق، فإن خدمة ديزني + هوتستار، هي خدمة بث هندية، باشتراك تملكها وتديرها شركة ستار إنديا، وهي شركة تابعة لشركة والت ديزني الهندية، وانطلقت من يوليو 2020، وتبلغ تكلفة الإشتراك عبرها، 399 دولارًا أمريكيًا لمدة عام، فيما يتكلف خط البريميوم 1499 دولارًا أمريكيًا في السنة.

يذكر أن أسهم شركة والت ديزني، تراجعت في نهاية العام الماضي، ليعود مرة أخري روبرت إيجر كرئيس تنفيذي للشركة، خلفا لبوب تشابك، الذي استقال من منصبه.

تسريح موظفي والت ديزني

فيما أعلنت الشركة استغنائها عن 7000 وظيفة، أو ما يعادل 3٪ من القوى العاملة للشركة العالمية، وذلك لتخفيض التكلفة الإجمالية بمقدار 5.5 مليار دولار.

وأوضح روبرت إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، في تصريحات صحفية، إن ديزني ستخفض قوتها العاملة بمقدار 7000 موظف في محاولة لخفض التكاليف، ويمثل الرقم 3.2٪ من إجمالي عدد موظفي ديزني البالغ عددهم 220 ألف موظف في جميع أنحاء العالم.

وأشار إيجر،الى أن تسريح العمال جزء من جهود شركة والت ديزني، لتحقيق ما يقرب من 5.5 مليار دولار في توفير التكاليف، منها 2.5 مليار دولار عبر النفقات غير المتعلقة بالمحتوى، وهو ما يمثل حوالي 50 ٪ من الإنفاق على التسويق، فيما تمثل نسبة 30٪ تكاليف العمالة ؛ أما نسبة 20٪ تمثل التكنولوجيا والمشتريات والنفقات الأخرى.

وتتوقع ديزني أن تتحقق، توفير الـ 5 مليارات بالكامل، بحلول نهاية السنة المالية لعام 2024.

وقال روبرت إيجر، معلقا علي قرار تسريح الموظفين،: "لم أتخذ قرار الاستغناء عن الوظائف بسهولة…لدي احترام وتقدير كبيرين لتفاني موظفينا في جميع أنحاء العالم".

منصة ديزني بلس الشرق الأوسط

وأعلنت رسميا منصة ديزني بلس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دبلجة جميع أفلام الأنميشن الخاصة بـ ديزني من عام 2012 حتى 2021 باللهجة المصرية، مما يعني أيضا أن جميع الأفلام القديمة التي عشقها الجمهور ستتوفر على المنصة باللهجة المصرية.

شبكة ديزني بلس العالمية

ومنصة ديزنى +، هى خدمة بث رقمي، تذيع محتوى بدون إعلانات، وتقدم مجموعة متنوعة من الأعمال الجديدة والكلاسيكية، كما تقدم أيضا أفلاما روائية ووثائقية ومسلسلات تليفزيونية ومحتوى قصير حصريا من العلامات التجارية المعروفة التابعة لديزني كمسلسل “سنووايت”، والذي أنتج فى عام 1937 ومسلسل الدارما الطبي الشهير “جريز أناتومي”.

ويبلغ سعر الاشتراك بمنصة ديزنى بلس، في مصر، 49 جنيها شهريا، وتتيح المنصة محتوي بتصنيفات عمرية مختلفة، لجميع العروض والأعمال مع ضمان وجود إشراف عائلى على المحتوى المقدم للأطفال من خلال ثلاث خيارات، هى إعداد حسابات شخصية خاصة للأطفال، فضلا عن تعيين ضوابط للدخول إلى كل حساب شخصى بناء على التصنيف العمرى للمحتوى مع توفير 5 تصنيفات مختلفة للأعمال، وتحديد كلمة سر لمنع الأطفال من الوصول غير المقصود إلى المحتوى المخصص للفئات العمرية الأكبر.

ووصل عدد مشتركي منصة Disney+ إلى 137.7 مليون مشترك حول العالم، وتعتبر شبكة ديزني المنافس الأقوى لشبكة نتفليكس.

و‏تحتوي مكتبة ديزني بلس على آلاف الساعات من المحتوى الفني من عدة شركات إنتاج من ضمنها:

‏•Disney

‏•Pixar

‏•Marvel

‏•Star Wars

‏•National Geographic

‏•Disney Television Studios

‏•FX

‏•Searchlight Pictures