الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

جنين عمره 40 عاما، آلام في بطن ثمانينية تكشف مفاجأة أذهلت الأطباء

جنين،فيتو
جنين،فيتو

"اللي يعيش ياما يشوف".. ينطبق هذا المثل على واقعة شهدتها المكسيك وبطلتها كانت امرأة ثمانينية.

تفاصيل الواقعة 

فقد أدهشت السيدة-التي تبلغ من العمر 84 عاما من دورانجو بالمكسيك- المسعفين عندما اكتشفوا أن آلام البطن التي تشكو منها لم تكن إلا جنينا محنطا في رحمها منذ ما يزيد عن 4 عقود.

وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ستار" Daily Star البريطانية، فإن المرأة ذهبت إلى عيادة الصحة العامة بسبب آلام مبرحة في بطنها، وبالفحص وجدوا أنها تحمل جنينا لم يكتب له أن يولد منذ 40 عاما.

Advertisements

الأنسجة الميتة

ويعتقد الأطباء أن الجنين قد تكلس، في حدث نادر للغاية يسمى "الجنين المتحجر أو المتكلس".

وعادة تنشأ الظروف المفجعة لهذه الحالة النادرة عندما يموت الجنين أثناء الحمل في البطن، ويكون كبيرا جدا بحيث لا يمكن للجسم امتصاصه، فيتكلس من الخارج كجزء من تفاعل جسم غريب، مما يحمي جسم الأم من الأنسجة الميتة للجنين ويقيها من العدوى.

حالة الطفل 

ويعتقد المسعفون أن الطفل مات وتحنط في الأسبوع الأربعين من الحمل، بعد أن توقف عن النمو بشكل طبيعي.

 وأضافت التقارير أنه من غير المرجح أن تكون الأم قد تلقت الرعاية المناسبة في أثناء الحمل قبل حوالي 40 عاما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسعفين المكسيك المسعفين الصحة العامة آلام البطن

مواد متعلقة

الصحة: إطلاق 60 قافلة طب أسنان بالمحافظات خلال النصف الثاني من 2023

نقيب التمريض: وزير المالية وافق على صرف حافز الصحة النفسية بصورة منتظمة

مصرع 16 شخصا وإصابة 36 آخرين في تصادم حافلة بمقطورة وسط المكسيك (صور)

فوائد الكركم، يحمى من السرطان ويعالج آلام المعدة والمفاصل

الأكثر قراءة

وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

معرفش في كاميرات، اعترافات عامل دليفري تحرش بطالبة في مدخل عقار بالقاهرة

الإفتاء توضح حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر

قرار جديد من النيابة في طعن سيدة لزوجها داخل كمبوند ببدر

الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة الظهر يوم الجمعة والإمام يخطب

أسعار العدس اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المحلي

إجراء جديد ضد تشكيل عصابي لسرقة أبواب المقابر بالخليفة

Advertisements

منوعات

المزيد

القمر الأزرق، ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر خلال عقد من الزمان

جنين عمره 40 عاما، آلام في بطن ثمانينية تكشف مفاجأة أذهلت الأطباء

إيسيسكو تطلق مبادرة "اقرأوه لتفهموه" ردا على تكرار حرق نسخ المصحف

دراسة تحذر من خطر العمل الليلي وتكشف أضراره على الشباب وكبار السن

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الجبس اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المصري

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة الظهر يوم الجمعة والإمام يخطب

الإفتاء توضح حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر

عالم أزهري: هذه الأعمال تجعل عداد الحسنات شغال حتى بعد الوفاة

المزيد
الجريدة الرسمية