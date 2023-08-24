سيدتان تدفعان حياتهما ثمنا لإنقاذ كلب

تمكن رجال الإنقاذ في إيطاليا، اليوم الخميس، من العثور على جثتي سيدتين قفزتا في مجرى مائي جارف، لإنقاذ كلبهما شمالي البلاد.



وقفزت السيدتان، وعمراهما 54 و60 عامًا، في المجرى المائي بالقرب من نهر فيلاريا الجليدي في منطقة لومباردي أمس، لإنقاذ كلبهما بعد سقوطه فيه بإقليم سوندريو على الحدود مع سويسرا، حيث اختفت السيدتان، حسبما أكدت هيئة الإنقاذ الجبلي الإيطالية.





ولم يرد أي تعليق فيما يتعلق بالكلب، الذي من المرجح أن يكون قد غرق.



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