الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

سيدتان تدفعان حياتهما ثمنا لإنقاذ كلب

كلب، فيتو
كلب، فيتو

تمكن رجال الإنقاذ في إيطاليا، اليوم الخميس، من العثور على  جثتي سيدتين قفزتا في مجرى مائي جارف، لإنقاذ كلبهما شمالي البلاد.

وقفزت السيدتان، وعمراهما 54 و60 عامًا، في المجرى المائي بالقرب من نهر فيلاريا الجليدي في منطقة لومباردي أمس، لإنقاذ كلبهما بعد سقوطه فيه بإقليم سوندريو على الحدود مع سويسرا، حيث اختفت السيدتان، حسبما أكدت هيئة الإنقاذ الجبلي الإيطالية.



ولم يرد أي تعليق فيما يتعلق بالكلب، الذي من المرجح أن يكون قد غرق.
 

Advertisements

txt

جرائم الكلاب مسلسل لا ينتهي.. مقتل شاب في الزيتون وإصابة آخرين في الأميرية أبرز القائمة.. والقبض على عائلة انتقمت من كلب

txt

أمريكية تتعرض للاحتيال بعد شراء كلب فرنسي أصيل عبر الإنترنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رجال الإنقاذ إيطاليا نهر فيلاريا سويسرا

مواد متعلقة

جرائم الكلاب مسلسل لا ينتهي.. مقتل شاب في الزيتون وإصابة آخرين في الأميرية أبرز القائمة.. والقبض على عائلة انتقمت من كلب

أمريكية تتعرض للاحتيال بعد شراء كلب فرنسي أصيل عبر الإنترنت

الأكثر قراءة

رئيس محلية البرلمان يزف بشرى سارة للمصريين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

المقاولون يحصل على هذا المبلغ حال بيع محمد صلاح لاتحاد جدة (مستند)

الظهور الأول لـ أحمد سليمان في نادي الزمالك بعد تجديد عضويته (صور)

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024، أسعار كليات الطب والصيدلة والهندسة

لماذا تم اختيار مصر في بريكس ؟ وزير خارجية روسيا يجيب عن سؤال المصريين

أول ظهور لـ أسما شريف منير في مهرجان الدراما بعد حلق شعرها بالكامل

انضمام مصر وإثيوبيا لـ"بريكس"، خبير يكشف لـ"فيتو" عن مفاجأة سارة بشأن ملف سد النهضة

تعليق مفاجئ من أمريكا على حادث مقتل رئيس مجموعة فاجنر

Advertisements

منوعات

المزيد

سيدتان تدفعان حياتهما ثمنا لإنقاذ كلب

الأمير هاري يشارك بحفل خيري في بريطانيا عشية ذكرى وفاة إليزابيث

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 24-8-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم الخميس 24-8-2023 في السعودية

ارتفاع سعر اليوان الصيني في ختام تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: يجوز للمرأة اشتراط أن يكون الطلاق بيد القاضي لا الزوج (فيديو)

تعرف على سنن وفرائض الوضوء

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقته بالنصر على الأعداء والترقي في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية