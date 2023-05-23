الأربعاء 24 مايو 2023
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خارج الحدود

الناتو: تدريب الأوكرانيين على قيادة F16 لا يجعلنا طرفًا في الصراع

الناتو، فيتو
الناتو، فيتو

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، ضرورة زيادة الدول الأعضاء لإنتاجها العسكري لإمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.

 

تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات إف-16


قال ستولتنبرج في تصريحات صحفية إن تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات إف-16 لا يَجعل من الحلف طرفا في الصراع.
وشدد الأمين العام لحلف الناتو على أن أوكرانيا لديها الحق في الدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن الحلف يساعدها على التمسك بهذا الحق.
من جهته أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن برلين تدرس دعم تحالف يهدف لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16. وقال وزير الدفاع الألماني في بروكسل إن أي مساهمة ألمانية محتملة في هذا الشأن ستكون طفيفة، لأن ألمانيا نفسها لا تملك مقاتلات إف-16.
في المقابل قال الكرملين، الثلاثاء، إن التعهدات الإضافية من الدول الغربية بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا لن تغير الوضع على الخطوط الأمامية.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في اتصال مع الصحافيين، إن تزويد أوكرانيا بمقاتلات حديثة من طراز إف-16 ينطوي على "مخاطر واضحة".
بدوره، أكد مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن دولا أوروبية عدة بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16، ومنها بولندا.

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الدعم العسكري لأوكرانيا 


وقال قبل اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل إن الدعم العسكري لأوكرانيا في هذه المرحلة ضروري وملح وأن الباب مفتوح لتقديم مقاتلات إف-16. وأشار إلى أن أوروبا قدمت 10 مليارات يورو حتى الآن دعما عسكريا لأوكرانيا.
من جانبها، اعترضت المجر على اتفاق تمويل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، معتبرة أن الدول الأوروبية التي ترسل أسلحة إلى أوكرانيا تخاطر بأمنها وتقلل من مخزونها الاستراتيجي.
وشدد وزير الدفاع المجري كريستوف سالاي بوبروفنيكي على أن المجر ركزت على "تطوير صناعة دفاعية مستقلة" في السنوات الأخيرة".
كما هددت المجر بعرقلة الجولة الأخيرة من العقوبات بسبب إدراج بنك "أو تي بي"، أكبر بنك في المجر، في قائمة الأهداف المحتملة، في حين أن قرار فرض العقوبات يتطلب الإجماع، مطالبة أوكرانيا بسحب بنك "أو تي بي " من القائمة.

تدفق الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود


من ناحية اخرى بدأ وزير الخارجية الأوكراني، جولة تشمل عدة دول أفريقية، في إطار تكثيف كييف لمساعيها الدبلوماسية في وقت الحرب لتحدي النفوذ الروسي في الجنوب العالمي، وكسب الدعم لرؤيتها التي تعتبرها السبيل الوحيد إلى السلام. ويشير مصطلح الجنوب العالمي إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجزء كبير من آسيا.

وقال الوزير دميترو كوليبا، إن الأولوية الرئيسية لديه تتمثل في إقناع الدول الأفريقية بتأييد خطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للسلام. وكتب على إنستجرام: هناك مفاوضات مهمة قادمة مع زعماء وشركات في أفريقيا، مشيرًا إلى أنه يهدف لحشد الدعم لاستمرار تدفق الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود دون عوائق، وتأمين فرص جديدة للشركات الأوكرانية.

ويقول محللون سياسيون، إن أوكرانيا تسرع مساعيها لكسب تأييد الجنوب العالمي، مشيرين إلى أن جهود كييف اكتسبت أهمية أكبر خاصة مع ظهور خطط سلام منافسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا في عواصم أخرى.

 وأرسلت الصين، التي روجت لخطة اعدتها لتحقيق السلام في أوكرانيا، مبعوثا كبيرا إلى كييف وموسكو وعواصم أوروبية لمناقشة تسوية سياسية هذا الشهر. وقالت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، إن كييف وموسكو وافقتا على مناقشة خطة سلام مع زعماء أفارقة. كما أطلق الفاتيكان مناشدات من أجل السلام.

وقالت الخبيرة السياسية أليونا جتمانتشوك، رئيسة مركز أوروبا الجديدة للأبحاث في كييف، إنّ الضرورة الملحة تأتي نتيجة خطط السلام التي تظهر، مضيفة: في مرحلة ما، أدركت أوكرانيا أن أداءها كان ضعيفًا في الجنوب العالمي لسنوات كثيرة جدًا.
 

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