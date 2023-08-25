الجمعة 25 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

روتين العناية بجمالك، خلال أيام الصيف الحارة

العناية بالبشرة،
العناية بالبشرة، فيتو

روتين العناية بجمالك، خلال أيام الصيف الحارة، هو أهم ما تحتاجه كل فتاة، للتخلص أولا بأول من آثار الشمس الحارقة والحرارة العالية، وتأثيرهما السيء على البشرة، والاعتماد على المواد الطبيعية المتوفرة في كل بيت، ولها مفعول سحري على البشرة.

 

روتين العناية بجمالك

نضارة البشرة

وتستعرض خبيرة التجميل والعناية بالبشرة هبه محمد، أهم ملامح روتين العناية بجمالك، خلال أيام الصيف الحارة.

 

ماسك زيت جوز الهند
اخلطي القليل من كل من زيت جوز الهند، وماء الورد والليمون.
بللي قطنة في الخليط، ومرريها على بشرتك، لتنعمي ببشرة غاية في الجمال والنعومة والنضارة.

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غسول اللبان الدكر
يمكنك صنع الغسول الطبيعي لشعرك من البيت، بدلا من شراءه بأسعار باهظة، باستخدام اللبان الدكر
المكونات والطريقة
ملعقتين من اللبان الدكر من العطار
كوب ماء مغلي.
انقعي اللبان في الماء المغلي وغطيه ليلة كاملة.
في اليوم التالي ستلاحظين تغير لون الماء، وسيصبح مائلا للإصفرار، عنئذ يتم تفتيته، ووضعه في زجاجة، واحتفظي فيه بالثلاجة.
استخدمي هذا المحلول لوجهك وجسمك، أو أي مكان بجلدك يعاني من مشكلات، واتركيه لمدة 15 دقيقة، إلى ساعة، واغسليه، وستلاحظين الفرق مع الاستخدام اليومي.

 

تونر طبيعي للمسام الواسعة
التونر من الخطوات الهامة، للعناية بجمالك، وتلطيفه وتخليصه من إجهاد الشمس والحر، ويمكنك أيضًا صنعه بنفسك.

المكونات والطريقة
8 ملاعق ماء ورد 
3 ملاعق جليسرين
ملعقة عصير الليمون 
ملعقه خل التفاح

اخلطي المكونات السابقة جميعها جيدا، وضعيهم في زجاجة، واحفظيها في الثلاجة.
استخدمي هذا التونر دائما بارد لبشرتك، وستنبهرين من النتيجة.
يصلح هذا التونر لصاحبات البشرة الدهنية والعادية.
اما صاحبات البشرة الجافة والحساسة، فيمكنهم استخدام ماء الورد، مع إضافة كبسولة فيتامين E إليه، ويوضع هذا الخليط في الثلجة، ويستخدم كتونر.

العناية بجمالك

ماسك التخلص من الحبوب
الحبوب من المشاكل المزعجة، التي تواجهها الكثيرات خلال فصل الصيف، مع التعرق، وتراكم الاوساخ والدهون على البشرة، ويمكنك التخلص منها من خلال الماسك التالي:
هذا ماسك لتفتيح البشرة الدهنية، وإزالة الحبوب، فهو منظف جيد من الأعشاب الطبيعية لصاحبات البشرة الدهنية، على أن يستخدم يوميا في نهاية اليوم.

المكونات والطريقة
ملعقة مريمية
ملعقة بردقوش
ملعقة روز ماري
2 ملعقة جليسرين
ملعقة عسل أبيض
عصير ليمونة
اخلطي المكونات السابقة، وأضيفي إليهم كوب ماء مغلى ويترك ليبرد.
يضاف لهم عصير الليمونة، والجلسرين والعسل الأبيض.
تقلب المكونات جيدا، وتنظفى بهم البشرة يوميا.

روتين العناية اليومي بالبشرة الكورية، خطوة بخطوة

طرق العناية بالبشرة الدهنية طوال فصل الصيف

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