روتين العناية اليومي بالبشرة الكورية، خطوة بخطوة

روتين العناية بالبشرة الكوري، هو ما يهتم به معظم الفتيات هذه الأيام، فالبشرة الكورية أصبحت مثالا للجمال المثالي، بعد الاجتياح الثقافي الكوري الحادث في الفترة الأخيرة للوطن العربي بأكمله، من مسلسلات كورية، وأغاني كورية، فأصبحت الفتاة الكورية مثلا يحتذى به، سواء في القوام النحيف، أو الملابس، أو في العناية بالبشرة.

روتين العناية بالبشرة الكوري

روتين كوري للبشرة

ولكل الفتيات المهتمات بالجمال الكوري، وروتين العناية بالبشرة الكوري، نستعرض من خلال السطور التالية، أهم خطوات روتين العناية بالبشرة الكوري، وفقا لموقع



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استخدمي الماء لغسل الوجه

استخدمي الماء لغسل وجهك بعد الاستيقاظ من النوم، لا تستخدمي أي منظف. لا يجعل الماء بشرتك تشعر بالانتعاش فحسب، بل يزيل أيضًا الشوائب من وجهك التي ربما تكون قد استقرت على الجلد أثناء الليل. كما أنه يحافظ على رطوبة بشرتك.

التونر

بعد غسل وجهك بالماء، ضعي التونر. يمكنك وضع التونر على قطعة قطن وتمريره بحركة مستقيمة أو صب التونر في راحة يديك والربت على بشرتك برفق. يساعد التونر على موازنة مستوى الأس الهيدروجيني لبشرتك ويضمن الامتصاص المناسب لمنتجات العناية بالبشرة التالية.

الايسانس مهم

الايسانس؛ هو مستحضر تجميل تستخدمه الفتاة الكورية، وهو مزيج من السيروم والتونر والمرطب، وهو جزء مهم من نظام العناية بالبشرة الكوري المكون من 10 خطوات. يرطب بشرتك ويغذيها. كما أنه يجهز بشرتك للخطوات التالية. اسكبي القليل منه على راحة يدك واضغطي عليه برفق على وجهك. لا تمسحي أصابعك.

الامبولات

هذه تشبه الاسانس والسيروم. ومع ذلك، بالمقارنة مع كلا المنتجين، تحتوي الأمبولات على تركيز أعلى من المكونات النشطة. تأتي الأمبولات عادة في زجاجة زجاجية بها قطارات. استخدمي القطارة لوضع بضع قطرات على وجهك. استخدمي أصابعك للنقر والضغط على وجهك برفق.

السيروم

استخدمي السيروم الذي يعالج مشاكل بشرتك. يعتبر السيروم هو الأفضل لمكافحة الشيخوخة، ويمكن أن يقلل من مشاكل البشرة، مثل البقع الداكنة وفرط التصبغ والجفاف والخطوط الدقيقة والتجاعيد. خذي كمية بحجم حبة البازلاء من السيروم (أو مضختين) واضغطي عليها برفق على وجهك بأطراف أصابعك.

استخدمي كريم العين

المنطقة حول عينيك حساسة للغاية، ولن يعمل كريم وسيروم وجهك المعتادة. أنت بحاجة إلى كريم للعينين للحفاظ على ترطيب المنطقة وحمايتها طوال اليوم. ضعي كمية قليلة من كريم العين على أطراف أصابعك وضعيه من الزاوية الداخلية لعينيك إلى الزوايا الخارجية.

ضعي المرطب

بعد وضع كريم العين، ضعي طبقة من المرطب على وجهك. يحافظ المرطب على ترطيب البشرة وتغذيتها وإشراقها طوال اليوم. إذا كانت بشرتك دهنية، استخدمي مرطبًا ذا أساس مائي، وإذا كانت بشرتك جافة، استخدمي مرطبًا يحتوي على كريم. دلكي المرطب برفق على وجهك ورقبتك.

الروتين الكوري اليومي

ضع الكريم الواقي من الشمس

حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية أمر لابد منه. بمجرد الانتهاء من كل هذه الخطوات، ضعي واقٍ من الشمس. هذا يمنع البقع الداكنة والتسمير وحروق الشمس والخطوط الدقيقة والتجاعيد.