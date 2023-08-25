طريقة عمل مربى التين، في البيت هتوفر في الميزانية

طريقة عمل مربى التين، في البيت من الحيل التي توفر في الميزانية بشكل كبير، خاصة أن مربى التين من أنواع المربى المفضلة لدى الكثيرين، خاصة الأطفال، كما أن أسعارها ارتفعت بشكل كبير، مما سيجعل خطوة عملها في البيت، من الخطوات الهامة للتوفير في الميزانية، بدلا من التوقف عن شرائها، وحرمان الأطفال منها.



وطريقة عمل مربى التين، من الطرق سهلة التحضير، ويمكن اجادتها بسهولة باحترافي.

طريقة عمل مربى التين

مربى التين

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل مربى التين في البيت، للتوفير في الميزانية، وعدم حرمان الأطفال منها.

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أول خطوة لعمل مربى التين، أن تجيدي شراء التين، وأفضل وقت لشراء التين؛ هو نهاية الموسم، ليكون أرخص وطعمه مضمون.

والكمية التالية لعمل كيلو من التين، ويمكن مضاعفة الكميات كما تريدين.

مقادير عمل مربى التين‏

كيلو تين

نصف كيلو سكر سنترفيش‏

عصير ليمونة

خطوات‏ عمل مربى التين



اغسلي التين جيدًا‏، وقطعيه إلى قطع صغيرة.

احضري إناء، وابدأي في وضع طبقة من التين، ثم طبقة من السكر، حتى تنتهي الكمية التي لديكِ.

اتركي المزيج من ‏6‏ إلى 8 ساعات، حتى يخرج التين كل ما فيه من ماء.

ضعي الخليط في إناء وارفعيه على نار هادئة، مع متابعته باستمرار، ومع التقليب المستمر، حتى يذوب السكر تمامًا‏.‏

أضيفي عصير الليمون، واتركيه على النار الهادئة، وكلما ظهر الريم انزعيه، واستمري في ذلك حتى تلاحظي أن قوامه قد اتخذ قوام المربى.

‏ارفعي عندها المربي من النار، واتركيها لتبرد تمامًا.

ابدئي في تعبئة الكمية الموجودة لديكِ في برطمانات نظيفة وجافة تمامًا.

يمكنك الآن حفظ البرطمانات بالثلاجة، أو في مكان جيد التهوية.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل مربى المشمش



مربى التوت

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل مربى المشمش اللذيذة، والكمية التالية لعمل كيلو من المشمش، ويمكن مضاعفة الكميات كما تريدين.

مقادير‏ مربى المشمش

كيلو مشمش

كيلو سكر سنترفيش‏

عصير ليمونة

طريقة‏ عمل مربى المشمش

انزعي النوى من المشمش‏، وقطعيه إلى قطع صغيرة.

احضري إناء، وابدئي في وضع طبقة من المشمش، ثم طبقة من السكر، حتى تنتهي الكمية التي لديكِ.

اتركي المزيج من ‏6‏ إلى 8 ساعات، حتى يخرج المشمش كل ما فيه من ماء.

ضعي الخليط في إناء وارفعيه على نار هادئة، مع متابعته، ومع التقليب المستمر، حتى يذوب السكر تماما‏.‏

‏ أضيفي عصير الليمون، واتركيه على النار الهادئة، وكلما ظهر الريم انزعيه، واستمري في ذلك حتى تلاحظي أن قوامه قد اتخذ قوام المربى.

‏ارفعي عندها المربي من النار، واتركيها لتبرد تمامًا.

ابدئي في تعبئة الكمية الموجودة لديكِ في برطمانات نظيفة وجافة تمامًا.

‏ يمكنك الآن حفظ البرطمانات بالثلاجة، أو في مكان جيد التهوية.

وبالهنا والشفا.