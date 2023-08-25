علا غانم لـ"فيتو": كنت خايفة من أولاد حريم كريم وهذا مصير مسلسل توحة (فيديو)

فيلم أولاد حريم كريم ، أعربت الفنانة علا غانم عن عودتها للسينما من جديد من خلال مشاركتها في بطولة فيلم “أولاد حريم كريم” المقرر عرضه بالسينمات بعد أيام وذلك بعد غيابها لفترة ليست قصيرة.

تجربة علا غانم في فيلم أولاد حريم كريم

وقالت علا غانم خلال لقائها مع “فيتو”: "أنا أول ما رجعت من السفر كنت حاسة بخوف إلى حد ما وكنت أشعر بالرهبة لكن بوقوفي أمام الكاميرا، حسيت أني ما خدتش إجازة أصلًا والموضوع كان جميل.

مصير مسلسل توحة

وكشفت علا غانم عن مصير مسلسلها الجديد “توحة” الذي كان من المفترض عرضه في رمضان المقبل.

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وقالت “علا” مسلسل توحة تم تأجيله وإلى الآن لم نعلم متى نبدأ العمل عليه".

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" الإعلان الرسمي للعمل منذ قليل، وظهر في الإعلان أن الكوميديا تسيطر على معظم أحداث الفيلم.

ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق ٣٠ أغسطس الجاري، وقدم مصطفى قمر خلال الإعلان أغنية جديدة قال خلالها "فين آخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

فيلم " أولاد حريم كريم " يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضًا.

الجزء الثاني

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضًا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنَّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

توقف تصوير الفيلم

وكان صناع فيلم أولاد حريم كريم قد أوقفوا تصوير العمل لعدة أيام لحين شفاء الفنان مصطفى قمر، بعد تعرضه للإصابة في عينه، حيث نشر الفنان مصطفى قمر صورة بعد تعرضه للإصابة في العين، وذلك على حسابه الشخصي عبر “إنستجرام".

وعلق مصطفى قمر على الصورة، قائلًا: "أنا كويس ياجماعة.. دي حاجة خفيفة وحادث يضحك والله.. بس احنا هنتوقف ٣ أيام عن تصوير أولاد حريم كريم، لغاية ما عيني تخف، دعواتكم".