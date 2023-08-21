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ثقافة وفنون

علا غانم تكشف موعد ومكان العرض الخاص لـ "أولاد حريم كريم" بالإسكندرية

بوستر فيلم أولاد
بوستر فيلم أولاد حريم كريم، فيتو

كشفت الفنانة علا غانم عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" عن موعد ومكان إقامة العرض الخاص لفيلم "أولاد حريم كريم" في الإسكندرية. 

علا غانم

وكتبت علا غانم عبر خاصية الأستوري قائلة: "أنتم مدعويين للعرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم، يوم 30 أغسطس الجاري، الساعة السابعة مساءً، في انتظاركم".

فيلم أولاد حريم كريم 

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

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أبطال فيلم أولاد حريم كريم 

وفيلم أولاد حريم كريم بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

البرومو الرسمي لفيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر

بشرى تستمتع بالبحر قبل أيام من عرض أولاد حريم كريم

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البرومو الرسمي لفيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر

طرح فيلم "أولاد حريم كريم" بجميع دور العرض، 30 أغسطس

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