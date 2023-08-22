مجلس الأمن الأفريقي يعلق مشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد

أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، عن التعليق الفوري لمشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد.

الاتحاد الأفريقي يعلق على أزمة النيجر

وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في بيانه:" نرفض بشدة أي تدخل خارجي من قبل أي طرف في شؤون القارة إفريقيا بما في ذلك مشاركة الشركات العسكرية الخاصة".

ودعا المجلس في بيانه الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يمنح الشرعية للنظام في النيجر.

ويأتي ذلك بعد رفض مجموعة الإيكواس لمقترح تقدم به المجلس العسكري في دولة النيجر بوضع 3 سنوات حكم انتقالي قبل تسليم السلطة وإجراء انتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن تدخل مجموعة الإيكواس في أزمة انقلاب النيجر، تسبب في إثارة المخاوف من حدوث تدخل عسكري في نيامي والتي تدعمها مالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي ينذر بتمدد الصراع لدول مجاورة.

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خطة إنهاء أزمة النيجر

وفي وقت سابق أكدت تقارير إعلامية عن وجود خطة لإنهاء الأزمة بين النيجر والإيكواس، من خلال عمل فترة انتقالية في البلاد لمدة 3 سنوات، وهو ما وافق عليه المجلس العسكري ورفضته المجموعة.

وفشلت المفاوضات بين الوفد الذي أرسلته الإيكواس إلى النيجر خلال هذا الأسبوع للتفاوض مع قادة الانقلاب في البلاد، والذي طالبهم بإعادة تسليم السلطة للرئيس محمد بازوم وهو ما رفضه المجلس العسكري.

وتدخل مجموعة الإيكواس تحديا خطيرا، لأن ذلك يعتبر الانقلاب السابع في المجموعة والذي حدث في دول وسط وغرب أفريقيا خلال سنوات.

وفي هذا السياق قالت أسماء الحسيني إن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة النيجر هو موقف محوري، مشيرة إلى أن واشنطن لم تعلن رسميا أن ما حدث في النيجر انقلابا.

وأكدت الحسيني، أن أمريكا لديها مصالح كبيرة في النيجر والمنطقة، وموقفها يختلف عن موقف فرنسا، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى لتحسين علاقتها مع دول القارة.

وأضافت الحسيني، أنه من الممكن أن يتم التوصل لحل وسط يرضي جميع الأطراف، وهو الاتفاق على فترة انتقالية مؤقتة ثم الانتقال إلى حكم ديمقراطي.

ولكن بعد رفض عدة محاولات للحوار، اتجهت "إيكواس" إلى تنشيط قوة إقليمية قال قادة عسكريون إنها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات.واتبعت "إيكواس" موقفا أكثر تشددا تجاه النيجر عن دول الجوار التي سيطرت عليها مجالس عسكرية.