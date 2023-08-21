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أخبار مصر

استمرار اختبارات التنظيم والإدارة للمتقدمين لوظيفة معلم فصل حتى الخميس المقبل

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

انتهى مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الإسماعيلية.

 

اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل بمحافظة الغربية 

وبدأت اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل بمحافظة الغربية أمس الأحد الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ بمشيئة الله وتستمر حتى الخميس الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣. 

 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  التأكيد على أنه لن يُسمح بالدخول للمتأخرين عن موعدهم، كما لا يوجد أيام لمن يتخلف عن الحضور في المواعيد المحددة.

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وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  قام بالإعلان عن المسابقة في ٩ فبراير ٢٠٢٣، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٣ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٣.

ويجرى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

 

الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة معلم فصل 

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور؛ أولها الكفايات السلوكية، وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

 

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

 

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

 

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

 

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

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