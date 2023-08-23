محافظ القليوبية يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليويبة حفل تكريم أوائل الشهادات العامة (الإعدادية- الثانوية العامة-الدبلومات الفنية- الأزهر الشريف) وعددهم 34 طالبا وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهر الشريف.



جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب والدكتورة إيمان ريان والدكتورسمير حماد نائبي المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواءعبد الله عاشور السكرتير العام المساعد الشيخ عبد الموجود الدسوقي رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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حيث كرم " المحافظ " 34 طالب وطالبة من اوائل الشهادات العامة على مستوى الجمهورية والمحافظة، وتضمن التكريم توزيع مبالغ مالية بالإضافة إلي شهادات التقدير

وقال " الهجان " سعادتي بالغة لوجدي اليوم وسط ابنائي اوائل الشهادات العامة وتكريمهم واجب علينا جميعًا فهم امل ومستقبل مصر والذين سيقودون مسيرة البناء والتنمية الذي تشهده الدوله المصرية في إطار بناء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة.

ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا كل الجهد ليتوج أبنائهم بهذ الشرف العظيم، كما وجه الشكر والتقدير لجميع الأساتذة والمعلمين الاجلاء الذين ساهموا فى ظهور القليوبية بالمظهر المشرف على مستوى الجمهورية

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