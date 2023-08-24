الخميس 24 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بوتين عن قائد فاجنر: ارتكب أخطاء لكننا لن ننسى تضحياته

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الخميس مقتل قائد مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريجوجين وقال إن موسكو لن تنسى تضحياته.

 

وقال الرئيس الروسي في أول تعليق على تحطم طائرة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، إن التحقيقات في الحادث ستستغرق وقتا طويلا، كما التعازي لأسر ضحايا الطائرة.

 

وأوضح بوتين أنه يعرف بريجوجين منذ بداية التسعينيات، قائلا إنه كان "رجلا موهوبا لكنه ارتكب أخطاء"، مشددا على أن مساهمة مقاتلي فاجنر في الحرب ضد ما وصفها بـ"النازية الجديدة" لن تُنسى.

 

وأكد الرئيس الروسي أنه من المهم الانتظار حتى انتهاء لجنة التحقيق في تحطم الطائرة من عملها، متعهدا بالمضي قدما في استجلاء الحقائق "حتى النهاية".

 

تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

 

وكشفت عن أسماء الركاب وهم “ يفجيني بريجوزين، بروبوستين سيرجي، ماكاريان يفجيني، توتمين الكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين ديمتري، ماتوسيف نيكولاي”.

 

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أما عن طاقم الطائرة وهم “ليفشين أليكسي القائد؛ كريموف رستم، مساعد الطيار؛ راسبوبوفا كريستينا، مضيفة طيران”.

 

وما زال الغموض حول مصرع قائد قوات فاجنر الروسية الخاصة يطرح تساؤلات حول أسباب تحطم الطائرة ومقتل جميع من كانوا على متنها بما فيهم بريجوجين.

 

ونقل موقع روسيا اليوم عن شاهد عيان "حيثيات اللحظات الأولى" لسقوط طائرة بريجوجين. وقال شاهد العيان، من سكان قرية بودوبي، لروسيا اليوم "سمعت صوت انفجار مكتوم.. نظرت إلى السماء ورأيت الدخان يتصاعد من الطائرة التي بدأت تهوي بسرعة كبيرة وبشكل حاد". 


مقتل قائد مجموعة فاجنر العسكرية

وأضاف أنه أثناء سقوط الطائرة السريع بعد الانفجار.. اختفت الطائرة خلف قمم الأشجار، ثم سمع "دوى انفجار قوي، وبعد 30 ثانية، خرج دخان أسود من المكان الذي سقطت فيه".


وأصدرت قناة للتواصل الاجتماعي على تطبيق "تليجرام" مرتبطة بمجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، بيانا قالت فيه إن قائد مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوزين  ومساعده ديمتري أوتكين قُتلا في حادث تحطم طائرة شمال موسكو.

 

التعرف على جثة قائد فاجنر

وأكدت مصادر روسية أنه تم التعرف على جثة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين في المشرحة من قبل أحد قادة فاجنر.

 

وأوضحت المصادر بحسب سكاى نيوز عربية أنه تم التعرف على جثة دميتري أوتكين مساعد بريجوجين، شميره إلى أنه يجري التحقق من فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة التي كانت تقل قائد فاجنر.

 

بوتين يحضر حفلا موسيقيًا للجيش

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحضر حفلا موسيقيًا للجيش لحظة تحطم الطائرة التابعة لقائد فاجنر.

 

وأفادت وسائل إعلام تابعة لمجموعة فاجنر الروسية، بأنه تم قطع رأس مجموعة فاجنر باغتيال قائد المجموعة يفجيني بريجوجين.

أول تعليق من بوتين على تحطم طائرة قائد فاجنر

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