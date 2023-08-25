الجمعة 25 أغسطس 2023
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اقتصاد

رانيا الجندي: البورصة المصرية أداة استثمارية قوية

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من غد السبت  26/ 8/ 2023.

أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، فيتو 

وقالت رانيا الجندى خبيرة أسواق المال وعضو الاتحاد المصري للأوراق المالية:  رئيس البورصة الجديد احمد عبدالرحمن الشيخ "ابن السوق" والبورصة المصرية اداة استثمارية قوية مشيرة إلى أن البورصة المصرية تحتاج إلى العديد من الأدوات التي تمثل محورا أساسيا من محاور أسواق المال حول العالم.

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وأضافت رانيا الجندي قائلة: نريد مزيد من الابتكار وتطوير آليات التداول وحرية العرض والطلب وتنسيق مع أطراف السوق للنهوض بسوق المال المصري وريادته لأسواق المال وهو ما نتوقعه من رئيس البورصة الجديد ابن السوق.

تداولات جلسة الخميس 24/8/2023 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الخميس، وسجل رأس المال السوقي بختام تعاملات الأسبوع نحو 1.239 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 18207 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41%  عند مستوى 22090 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1%  عند مستوى 7623 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6%، عند مستوى 3702 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55%  عند مستوى 5455 نقطة. 

تداولات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأربعاء الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.233 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46%  عند مستوى 18133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54%  عند مستوى 21976 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39%  عند مستوى 7591 نقطة، كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92%  عند مستوى 5413 نقطة. 

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البورصة المصرية أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي رانيا الجندى الاتحاد المصري للاوراق المالية البورصة

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