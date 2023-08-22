خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22-8-2023

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة اليوم الثلاثاء وأداء الأسواق الخليجية.

المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

واستهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الثلاثاء على تباين حيث تراجع المؤشران الأول والعام بنسبة 0.23% و0.16% على التوالي وارتفع الرئيسي 0.13% وارتفع الرئيسي 50 بنسبة 0.10% عن مستوى أمس الاثنين.

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 3.46 مليون دينار وزعت على 13.44 مليون سهم بتنفيذ 1.49 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة تراجعًا بـ5 قطاعات في مقدمتها الصناعة بـ0.65% بينما ارتفع 7 قطاعات على رأسها المنافع بـ1.04% واستقر قطاع التكنولوجيا وحيدًا.

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وتراجع سعر 47 سهمًا على رأسها صكوك بـ3.13%، بينما ارتفع سعر 32 سهمًا في صدارتها مواشي بواقع 9.71% واستقر سعر 9 أسهم.

وجاء سهم أرزان المنخفض 0.66% في مقدمة نشاط الكميات بـ2.21 مليون سهم بينما تصدر بيتك السيولة بـ798.51 ألف دينار بانخفاض 0.13%.

أسهم البورصة في المملكة العربية السعودية

وشهد سوق الأسهم السعودية تداول خلال جلسة اليوم الثلاثاء تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة الدواء للخدمات الطبية ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

وبلغت قيمة الصفقة 8.45 مليون ريال من خلال 90.9 ألف سهم وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 93 ريالا للسهم.

وتم تداول سهم الدواء بجلسة الثلاثاء بين مستويات 94.50 ريال و92.20 ريال وهو أعلى وأدنى سعر للسهم على التوالي.

أما عن مؤشرات السوق السعودي فقد تواجد المؤشر في المنطقة الحمراء وانخفض بنسبة 0.31% وهي تقدر بـ 30 نقطة ليتداول عند 11375 نقطة بقيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال.

مؤشرات الأسواق في الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.11% وهي تقدر بـ 5 نقاط ليصل إلى 4058 نقطة بقيم تداول تصل إلى 650 مليون درهم بنهاية الجلسة

كما تواجد مؤشر فوتسي أبوظبي في المنطقة الخضراء حيث ارتفع بنسبة 0.20% وهي تقدر بـ 20 نقطة ليصل إلى مستوى 9795 نقطة، وسط قيم تداول تجاوز المليار درهم.