خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بختام تعاملات الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة الخميس جلسة نهاية الأسبوع.



والبداية من الكويت

عاد مؤشر السوق الكويتي للارتفاع حيث ارتفع بنسبة 0.50% وهي تقدر ب 40 نقطة ليصل الي 7826 نقطة وسط قيم تداولات تصل الي 50 مليون دينار في نهاية جلسة التداول.



وفي المملكة العربية السعودية

عاد المؤشر إلى الانخفاض حيث انخفض بنسبة 0.12% وهي تقدر ب 13 نقطة ليصل الي 11379 نقطة بقيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال بنهاية الجلسة.



وفي الامارات



انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.21% وهي تقدر ب 9 نقاط ليصل إلى 4037 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 500 مليون درهم بنهاية الجلسة.

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في حين ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي حيث ارتفع بنسبة 0.6% وهي تقدر ب 6 نقاط ليصل الي 9775 نقطة وسط قيم تداول تصل الي مليار و500 مليون درهم.

تداولات البورصات الخليجية بتعاملات الأمس

وكانت قد سجل اداء الاسواق الخليجية في جلسة الاربعاء، حيث تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل تعاملات الأربعاء وسط تراجع لـ6 قطاعات، وتراجع مؤشر السوق الأول 0.12% وانخفض العام والرئيسي بنحو 0.10% و0.02% على فيما ارتفع الرئيسي بنسبة 0.02% عن مستوى أمس الثلاثاء.

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 3.58 مليون ديناروزعت على 18.94 مليون سهم بتنفيذ 912 صفقة.



وشهدت التعاملات تراجعًا بـ6 قطاعات في مقدمتها المواد الأساسية بـ0.54% بينما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ0.55% واسقرت 4 قطاعات أُخرى

وتراجع سعر 37 سهمًا على رأسها المصالح لعقاريةبـ4.92% بينما ارتفع سعر 21 سهمًا في مقدمتها الرابطة بـ3.79% واستقر سعر 16 سهمًا.

وتصدر سهم عقارات الكويت المرتفع 0.62% أحجام التداول بواقع 3.21 مليون سهم بينما تقدم بيتك السيولة بقيمة 734.79 مليون دينار بانخفاض 0.40%.



وفي المملكة العربية السعودية عاد المؤشر للانخفاض حيث انخفض بنسبة 0.35% وهي تقدرب39 نقطة ليصل الي 11373 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 6 مليار ريال بنهاية الجلسة.



وفي الإمارات انخفض المؤشر بنسبة 0.54% وهي تقدر ب 22 نقطة ليصل الي 4029 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 500 مليون درهم

كما انخفض مؤشر سوق أبو ظبي حيث انخفض مؤشر فوتسي ابوظبي بنسبة 0.18% وهي تقدر ب16 نقطة ليصل الي 8379 نقطة مقتربا من منطقة الدعم 8000 نقطة والتي منها يعاود المؤشر الصعود الي منطقة 10000 نقطة وهي نقطة مقاومة هامة يصل الليها المؤشر ثم يعاود الهبوط ادناها.

