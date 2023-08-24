أهلي جدة يتعادل سلبيا أمام الأخدود في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريقي أهلي جدة والأخدود، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبدالله معقل فريق الأهلي.

أحداث الشوط الأول

منذ بداية المباراة ظهر الأخدود بشكل دفاعي بحت، وتملك الكرة فريق أهلي جدة محاولا الوصول لمرمى فيتور حارس الأخدود ولكن صلابة دفاع الأخدود كانت ثابتة طوال أول ربع ساعة، وأضاع الجزائري رياض محرز فرصة هدف محقق لفريق أهلي جدة شتتها دفاع فريق الأخدود وعاني الهجوم الأهلاوي أمام صلابة دفاع الأخدود لينتهي الشوط الأول سلبيا.

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تشكيل أهلي جدة

حراسة المرمي: ميندي

خط الدفاع: الحريجي، ديميرال، ايبانيز، اليوسكي

خط الوسط: الجهني، كيسي، النابت

خط الهجوم: محرز، سانت ماكسيمين، فيرمينو

تشكيل الأخدود

حراسة المرمي: فيتور

خط الدفاع: الزبداني، الربيعي، كفيركفيليا، بوركا، خميس

خط الوسط: الشيخ، المولد، تناسي

خط الهجوم: الحارثي، أحمد مصطفي

الوحدة يفوز على الطائي

الدوري السعودي، حقق نادي الوحدة الفوز على الطائي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من دوري روشن، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد معقل فريق الوحدة.

وبهذا الفوز يرتقي الوحدة للمركز الثالث في سلم الترتيب مؤقتا ورصيده 6 نقاط بانتظار باقي مباريات الجولة.

تقدم فيصل فجر بالهدف الأول للوحدة من علامة الجزاء في الدقيقة 34، وعزز سعيد المولد النتيجة لصالح الوحدة بهدف ثاني في الدقيقة 63، واختتم إيجالو المنتقل حديثا للوحدة من صفوف الهلال الهدف الثالث في الدقيقة 92 ليصل الوحدة للنقطة السادسة من 3 مباريات خاضها الفريق في جدول الدوري حتى الآن.

النصر السعودي يتعاقد مع لابورت

أعلن نادي النصر السعودي عن انضمام المدافع الإسباني لابورت لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد إلي يونيو 2026، ومن المقرر انضمام اللاعب لتدريبات الفريق السعودي استعدادا للمباريات المقبلة.

وسيتقاضي اللاعب الإسباني راتبا قدره 25 مليون يورو في الموسم رفقة فريق النصر، وأتت رغبته حول الرحيل عن فريق مانشستر سيتي بعدما حقق رفقتهم لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وخاض اللاعب الإسباني الأصل 180 مباراة مع بطل إنجلترا منذ انضمامه إليه مطلع 2018 قادمًا من أتلتيك بلباو.

النصر السعودي يتأهل لدوري أبطال آسيا

وحقق فريق النصر السعودي، فوزًا مثيرًا أمام نظيره شباب الأهلي الإماراتي 4 / 2، في إطار منافسات الجولة التمهيدية “البلاي أوف” من بطولة دوري أبطال آسيا، ليتأهل الفريق السعودي إلى دور المجموعات.

بدأ النصر السعودي التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق أندرسون تاليسكا بعد ضربة رأسية مستغلًّا كرة عرضية.

وفي الدقيقة 18، نجح يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي دبي الإماراتي في تسجيل هدف التعادل بعد جملة فنية رائعة، لينفرد ويسددها في شباك الفريق السعودي.

وفي الدقيقة 25، أطلق كريستيانو رونالدو تسديدة قوية تصدى لها ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي دبي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح شباب الأهلي دبي في قلب الأمور بعدما سجل حيث سجل يحيى الغساني هدفه الثاني في الدقيقة 46 بعد انفراد تام.

وفي الدقيقة 60، أطلق جيسلان كونان لاعب النصر السعودي تسديدة قوية تصدى لها القائم، لينجح سلطان الغنام في الدقيقة 87 من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بضربة رأسية متقنة.

وبينما ظن الجميع أن المباراة تتجه للوقت الإضافي فسجل تاليسكا الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 90، قبل أن يسجل بروزوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 90+6، ليتأهل الفريق السعودي إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.