الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أول تعليق من بوتين على تحطم طائرة قائد فاجنر

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الخميس في أول تعليق على تحطم طائرة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين إن التحقيقات في الحادث ستستغرق وقتا طويلا.

وقدم بوتين التعازي لأسر ضحايا الطائرة.

تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

وكشفت عن أسماء الركاب وهم “ يفجيني بريجوزين، بروبوستين سيرجي، ماكاريان يفجيني، توتمين الكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين ديمتري، ماتوسيف نيكولاي”.

Advertisements

أما عن طاقم الطائرة وهم “ليفشين أليكسي القائد؛ كريموف رستم، مساعد الطيار؛ راسبوبوفا كريستينا، مضيفة طيران”.

ومازال الغموض حول مصرع قائد قوات فاجنر الروسية الخاصة يطرح تساؤلات حول أسباب تحطم الطائرة ومقتل جميع من كانوا على متنها بما فيهم بريجوجين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن شاهد عيان "حيثيات اللحظات الأولى" لسقوط طائرة بريجوجين. وقال شاهد العيان، من سكان قرية بودوبي، لروسيا اليوم "سمعت صوت انفجار مكتوم.. نظرت إلى السماء ورأيت الدخان يتصاعد من الطائرة التي بدأت تهوي بسرعة كبيرة وبشكل حاد". 

 

 

مقتل قائد مجموعة فاجنر العسكرية

وأضاف أنه أثناء سقوط الطائرة السريع بعد الانفجار.. اختفت الطائرة خلف قمم الأشجار، ثم سمع "دوى انفجار قوي، وبعد 30 ثانية، خرج دخان أسود من المكان الذي سقطت فيه".

وأصدرت قناة للتواصل الاجتماعي على تطبيق "تليجرام" مرتبطة بمجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، بيانا قالت فيه إن قائد مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوزين  ومساعده ديمتري أوتكين قُتلا في حادث تحطم طائرة شمال موسكو.

 

التعرف علي جثة قائد فاجنر

وأكدت مصادر روسية أنه تم التعرف على جثة قائد فاجنر يفجيني بريجوجين في المشرحة من قبل أحد قادة فاجنر.

وأوضحت المصادر بحسب سكاى نيوز عربية أنه تم التعرف على جثة دميتري أوتكين مساعد بريجوجين، شميره إلى أنه يجري التحقق من فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة التي كانت تقل قائد فاجنر.

 

بوتين يحضر حفلا موسيقيًا للجيش

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يحضر حفلا موسيقيًا للجيش لحظة تحطم الطائرة التابعة لقائد فاجنر.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لمجموعة فاجنر الروسية، بأنه تم قطع رأس مجموعة فاجنر باغتيال قائد المجموعة يفجيني بريجوزين.

 

بولندا: قوات فاجنر ستصبح أكثر خطورة تحت القيادة المباشرة لـ بوتين

رؤوس أعدائه وذهب وتمساح، مقتنيات قائد فاجنر في منزله

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

روسيا بوتين قائد فاجنر قائد فاغنر فاجنر الروسية مقتل قائد فاجنر مجموعة فاجنر

مواد متعلقة

بولندا: قوات فاجنر ستصبح أكثر خطورة تحت القيادة المباشرة لـ بوتين

قائد فاجنر، قصة صعود طباخ بوتين والسقوط بسرعة الصاروخ (فيديوجراف)

منح فاجنر اسمها وعاشق لـ هتلر، من هو أوتكين الذي لقي مصرعه مع يفجيني بريجوجين

رسالة لم يفهمها يفجيني، فيديو لبوتين كتب خلاله نهاية قائد فاجنر بعد الخيانة

الأكثر قراءة

تعليق مفاجئ من صديق محمد صلاح على قرب انتقاله إلى اتحاد جدة

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، اعرف التفاصيل

المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

رؤوس أعدائه وذهب وتمساح، مقتنيات قائد فاجنر في منزله

بعد اختيار المستشار محمد شوقي، الضوابط الدستورية والقانونية في تعيين النائب العام

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي نائبا عاما

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف فقدان مئات القطع التاريخية من المتحف البريطاني

الروبوت الهندي يبدأ استكشاف القطب الجنوبي للقمر

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 24-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

بعد صرف مرتبات أغسطس اليوم..تعرف على موعد رواتب سبتمبر للعاملين بالدولة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

من هو نائب عام مصر الجديد المستشار محمد شوقي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا شرع الله الزواج؟.. أستاذ فقه يجيب

أدعية مستجابة لقضاء الحاجة

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالفقر وارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية