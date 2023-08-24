بونو يقود تشكيل الهلال السعودي لمواجهة الرائد في الدوري

أعلن خورخي جيسوس مدير فني الهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة الرائد، المباراة التي تقام في الجولة الثالثة من دوري روشن وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله معقل فريق الهلال.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

تشكيل الهلال السعودي

حراسة المرمي: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود، جحفلي، البليهي، الشهراني

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، ديلجادو

خط الهجوم: مالكوم، الدوسري، ميتروفيتش

الوحدة يفوز على الطائي

الدوري السعودي، حقق نادي الوحدة الفوز على الطائي بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من دوري روشن، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد معقل فريق الوحدة.

وبهذا الفوز يرتقي الوحدة للمركز الثالث في سلم الترتيب مؤقتا ورصيده 6 نقاط بانتظار باقي مباريات الجولة.

تقدم فيصل فجر بالهدف الأول للوحدة من علامة الجزاء في الدقيقة 34، وعزز سعيد المولد النتيجة لصالح الوحدة بهدف ثاني في الدقيقة 63، واختتم إيجالو المنتقل حديثا للوحدة من صفوف الهلال الهدف الثالث في الدقيقة 92 ليصل الوحدة للنقطة السادسة من 3 مباريات خاضها الفريق في جدول الدوري حتى الآن.

النصر السعودي يتعاقد مع لابورت

أعلن نادي النصر السعودي عن انضمام المدافع الإسباني لابورت لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد إلي يونيو 2026، ومن المقرر انضمام اللاعب لتدريبات الفريق السعودي استعدادا للمباريات المقبلة.

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وسيتقاضي اللاعب الإسباني راتبا قدره 25 مليون يورو في الموسم رفقة فريق النصر، وأتت رغبته حول الرحيل عن فريق مانشستر سيتي بعدما حقق رفقتهم لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وخاض اللاعب الإسباني الأصل 180 مباراة مع بطل إنجلترا منذ انضمامه إليه مطلع 2018 قادمًا من أتلتيك بلباو.

النصر السعودي يتأهل لدوري أبطال آسيا

وحقق فريق النصر السعودي، فوزًا مثيرًا أمام نظيره شباب الأهلي الإماراتي 4 / 2، في إطار منافسات الجولة التمهيدية “البلاي أوف” من بطولة دوري أبطال آسيا، ليتأهل الفريق السعودي إلى دور المجموعات.

بدأ النصر السعودي التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق أندرسون تاليسكا بعد ضربة رأسية مستغلًّا كرة عرضية.

وفي الدقيقة 18، نجح يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي دبي الإماراتي في تسجيل هدف التعادل بعد جملة فنية رائعة، لينفرد ويسددها في شباك الفريق السعودي.

وفي الدقيقة 25، أطلق كريستيانو رونالدو تسديدة قوية تصدى لها ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي دبي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح شباب الأهلي دبي في قلب الأمور بعدما سجل حيث سجل يحيى الغساني هدفه الثاني في الدقيقة 46 بعد انفراد تام.

وفي الدقيقة 60، أطلق جيسلان كونان لاعب النصر السعودي تسديدة قوية تصدى لها القائم، لينجح سلطان الغنام في الدقيقة 87 من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بضربة رأسية متقنة.

وبينما ظن الجميع أن المباراة تتجه للوقت الإضافي فسجل تاليسكا الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 90، قبل أن يسجل بروزوفيتش الهدف الرابع في الدقيقة 90+6، ليتأهل الفريق السعودي إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.