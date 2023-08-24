لماذا شرع الله الزواج؟.. أستاذ فقه يجيب

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الزواج فى الإسلام له قيمة عالية، وشرع لتحقيق بعض المقاصد المهمة فى حياة الناس، لافتا إلى أن الزواج شرع لتحصين وعفة عن الحرام.

فضائل الزواج

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "الزواج سبب كبير من أسباب عفة وحفظ النفس، لكن ليس سببا كليا، يعنى فى واحد بيقول هتزوج عشان اعف نفسى، نقول له خد بالك الزواج لا يفعل كل هذا، لأن العفو والتحصين أمر يحتاج مجاهدة نفس، بالدليل نجد ناس متزوجة وتقع فى الحرام، أو زوج متزوج سيدة جميلة ويقع فى الحرام، وكذلك الزوجة يمكن أن تقع فى الحرام".



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واستكمل: "الزواج سبب كبير لعفة النفس، لكن علينا أن ندرك أن العفة لازم تكون من داخل الشخص نفسه، كذلك الزواج سنة كونية فى خلق الله، وأمر كبير من الله به على عبادة، وسنة الأنبياء والرسل، من أهم مقاصده تحقيق السكن والرحمة والطمأنينة بين الناس".

هاني تمام: الحب بين الأزواج اهتمام ورعاية

وقال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الحب فى المقام الأول رعاية واهتمام، لافتا إلى أن الحب أمر داخلى وشعورى وقلبى وبحاجة إلى الترجمة إلى المودة والرحمة.



وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "الحب اهتمام زى ما الناس بتقول دلوقتى، طيب ليه ربنا ذكر المودة والرحمة ولم يذكر الحب فى القرآن، لأنه سهل، أما المودة والرحمة أمر صعب يحتاجان إلى مجاهدة وبذل جهد".



واستكمل: "الحب قد ينشأ فى لحظة، لكن المودة والرحمة فلازم أحسن إليه وأفق عليه وارعاه واهتم، فكل ما ينشأ عن الحب اسمه مودة ورحمة، ولكن لا استطيع أن افعل هذا فهذا حب غير صادق".



وأضاف: "ليه المودة والرحمة، لأن الأزواج يعيشان بين أمرين هما الضيق والفرح، فى حال الفرح يحتاجان المودة، وفى حال الضيق يحتجان الرحمة".