الخميس 17 أغسطس 2023
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سياسة

متى يسقط حق الزوج في شكوى زوجته بدعوى الزنا؟

متى يسقط حق الزوج
متى يسقط حق الزوج في شكوى زوجته بدعوى الزنا ؟

يجرم قانون العقوبات فعل الزنا للرجل والمرأة، ومع أن القانون يفرق في العقوبة لكل منهما حال ارتكابهما نفس الجرم، إلا أن هناك تفصيلات تسقط حق الرجل في شكوى زوجته لدعوى الزنا لأسباب تسردها “فيتو” في التقرير التالي 

 

عقوبة الزنا في القانون 

 

يعاقب القانون الزوجة التي تجمع بين زوجين بجريمة الزنا، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ” والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات.

 

ولم يضع القانون شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه في منزل الزوجية أو أي مكان أخر، حيث يميز القانون هنا بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا.

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وحال إثبات زنا المرأة تعاقب بالحبس سنتين طبقًا للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر، طبقًا للمادة 277 من قانون العقوبات.

 

ووفق القانون يسقط حق الزوج في تقديم شكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية حسب نص المادة رقم 273 من قانون العقوبات، كما أنه في هذه الحالة يكون للزوجة الحق، في الدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق إدانة زوجها بجريمة الزنا.

 

عقوبات أخرى على الزوجة حال ارتكابها جريمة الزنا 

 

يوضح القانون أن جمع المرأة بين زوجين يجعلها تواجه عقوبتي التزوير في أوراق رسمية والزنا، فهي جريمة مخالفة للشريعة، باعتبار أن زواج المرأة من رجل ثانٍ، وهي ما زالت امرأة متزوجة، يُعتبر باطلًا ومخالفًا للشريعة الإسلامية، وفي حالة علم الرجل بأنه الزوج الثاني يصبح شريكًا في هذه الجريمة، ويواجه أيضًا عقوبتي التزوير والزنا.

 

كما تعاقب ممارسة الزنا بتهمتي التزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره والعقوبة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى جريمتي الجمع بين زوجين والزنا وعقوبتهما الحبس لمدة سنتين. 

 

عن قانون العقوبات

 

 قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية،و هي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد، بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة.

 

ويتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد، بمعنى أن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم.

 

ويعتبر كل من هذين الشقين مكملا للآخر، فلا جريمة بلا عقوبة، ولاعقوبة بغير جريمة.

 

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