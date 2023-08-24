الخميس 24 أغسطس 2023
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سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس وادامون الأرمنتي

الكنيسة،فيتو
الكنيسة،فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس وادامون الأرمنتي.

استشهد القديس وادامون من مدينة أرمنت

وحدث في أحد الأيام أنه استضاف في منزله بعضًا من عابدي الأوثان وكانوا يتحدثون عن امرأة وصلت إلى بلاد الأشمونين ومعها طفل صغير يشبه أولاد الملوك. فلما انصرف الضيوف نهض وادامون وركب دابته ووصل إلى مدينة الأشمونين، وهناك رأى الطفل يسوع مع مريم أمه فسجد له. فلما رآه الطفل تبسم في وجهه وقال له: "السلام لك يا وادامون. قد تعبت وأتيت إلى هنا لتحقيق ما سمعت من حديث ضيوفك عني لذلك سأقيم عندك ويكون بيتك مسكنًا لي إلى الأبد" فاندهش القديس وادامون وقال "يا سيدي إني أشتهي أن تأتي إلىَّ وتسكن في بيتي وأكون لك خادمًا إلى الأبد" فقال له الصبي: "سيكون بيتك مسكنًا لي أنا ووالدتي إلى الأبد لأنك إذا عدت من هنا وسمع عابدو الأوثان أنك كنت عندنا يعز عليهم ذلك ويسفكون دمك في بيتك، فلا تخف لأني أقبلك عندي في ملكوت السماوات إلى الأبد، مكان الفرح الدائم، الذي ليس له انقضاء وأنت تكون أول شهيد في بلاد الصعيد". فقام الرجل وسجد للسيد المسيح فباركه ثم انصرف راجعًا إلى بيته.

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فلما عاد وادامون إلى أرمنت، سمع عابدو الأوثان بوصوله وشاع الخبر في المدينة أن وادامون زار يسوع. فجاءوا إليه مسرعين وقالوا هل الكلام الذي يقولونه عنك صحيح؟ فقال لهم " نعم أنا ذهبت إلى السيد المسيح وباركني وقال لي أنا آتي وأحل في بيتك مع والدتي إلى الأبد ". فصرخ كلهم بصوت واحد وأشهروا سيوفهم عليه، وقطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة في مثل هذا اليوم.

ولما أبطلت عبادة الأوثان وانتشرت المسيحية في البلاد قام المسيحيون وجعلوا بيته كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم وهي باقية إلى الآن. كما توجد كنيسة باسم السيدة العذراء والشهيد وادامون بالأشمونين بملوي.

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القديس وادامون استشهد القديس وادامون مدينة ارمنت الأرثوذكسية الكنيسة الأرثوذكسية البابا تواضروس

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