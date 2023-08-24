فريق الصحة المهنية يتفقد مستشفى ميت غمر بالدقهلية

أعلنت صحة الدقهلية عن أن فريق الصحة المهنية بالوزارة تفقد مستشفى ميت غمر.

فريق الصحة المهنية بالوزارة تفقد مستشفى ميت غمر، فيتو



يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية حرصا على سلامة وصحة العاملين والمترددين.

فريق الصحة المهنية بالوزارة تفقد مستشفى ميت غمر، فيتو

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، اليوم، أن فريق الصحة المهنية بالوزارة والمديرية قام بجولة تفقدية لمستشفى ميت غمر للمرور على أعمال السلامة والصحة المهنية بالمستشفى والاطمئنان على أساليب التدريب الصحي بالشكل الأمثل.

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فريق الصحة المهنية بالوزارة تفقد مستشفى ميت غمر، فيتو

وقام الوفد يرافقه الدكتور أحمد رشدي مدير المستشفى بالمرور على الأقسام، بما فيها قسطرة القلب، عناية التخدير والطوارئ، عناية الأطفال، الحضانة، المعمل، بنك الدم، المولد، تانك الأكسجين، المطبخ، المغسلة، شبكة الغازات، الاستقبال، قسم الأطفال واطمأنوا على كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة.

فريق الصحة المهنية بالوزارة تفقد مستشفى ميت غمر، فيتو

كما تم الاطلاع على مستجدات أعمال الصحة المهنية بإدارة ميت غمر وقد جاء ذلك بحضور الدكتورة آية الحسين ورضا هلال من فريق الوزارة علاوة على الدكتورة سحر فؤاد مدير الإدارة ومسؤولي الصحة المهنية بالإدارة.

فريق الصحة المهنية بالوزارة تفقد مستشفى ميت غمر، فيتو

من جانبها قالت الدكتورة بوسي البدراوي مدير إدارة الصحة المهنية إن الزيارة تضمنت حضور عرض على أعمال الإخلاء فى حالة الطوارئ وكيفية تطبيقها بشكل سليم لمكافحة الأزمات والكوارث.

فريق الصحة المهنية بالوزارة تفقد مستشفى ميت غمر، فيتو

وفي ختام الزيارة أشاد الوفد بمدى تعامل وتطبيق إدارة المستشفى، والإدارة الصحية لتعليمات ومعايير السلامة والصحة المهنية متمنين لهم الاستمرارية للوصول دائما للمستوى المطلوب.