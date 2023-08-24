نقيب التمريض: وزير المالية وافق على صرف حافز الصحة النفسية بصورة منتظمة

اجتمعت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، بالدكتور محمد معيط وزير المالية، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات الخاصة بتحسين أحوال أفراد هيئة التمريض.

صرف بعض المستحقات المالية المتأخرة

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن الاجتماع تناول صرف بعض المستحقات المالية المتأخرة خاصة حوافز التمريض العاملين بمستشفيات الصحة النفسية، معلنة عن استجابة وزير المالية، لجميع النقاط التي تم مناقشتها، موجهًا بصرف حافز الصحة النفسية بصورة منتظمة حيث أنه يصرف كل عام مالي ويحتاج لموافقة من وزيري الصحة والمالية، موجهًا بصرف الحافز دون التقيد بأى موافقات سنوية.



وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن الاجتماع تناول أيضًا تحسين أوضاع أعضاء هيئة التمريض من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، حيث أنه تم مضاعفة بدل المهن الطبية ومقابل النوبتجيات والسهر دون أن تشمل العاملين بهيئة الإسعاف حيث انهم غير مدرجين في قانون ١٤ الخاص بالمهن الطبية، معلنة عن استجابة وزير المالية، كما كلف علي السيسي مساعد الوزير للمالية بإعداد دراسة لتحسين وزيادة حوافز العاملين بهيئة الإسعاف.



وأضافت نقيب التمريض، أن تم مناقشة زيادة الحوافز الإشرافية للمشرفات ومشرفين ورئيسات للتمريض، حيث أن الزيادة الأخيرة لم تشمل حافز الاشراف، وبدوره قال وزير المالية؛ "هذا الأمر يتطلب تشريعات وفي أول تعديل تشريعي خاص بقانون المهن الطبيه سيتم مراعاة الوظائف الإشرافية".

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أمانة الصحة النفسية والمراكز الطبية المتخصصة

وقالت الدكتور كوثر محمود، إن الاجتماع مع وزير المالية تناول عرض حصول مديرات التمريض بمديريات الشئون الصحية بمختلف المحافظات ومديريات التمريض بالهيئات المختلفة مثل أمانة الصحة النفسية والمراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للحصول على حافظ القيادة والإشراف وليس حافز الإشراف فقط، معلنة عن استجابة الوزير لجميع المطالب التي عرضت عليه.

وبدوره أشاد الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالدور الفني الذي يقوم به أفراد هيئة التمريض خاصة في الأماكن الحرجة والمتخصصة.



حضر الاجتماع وفاء ربيع الشاذلي مدير إدارة التمريض بالمنوفية نقيب المنوفية،و ليلي رجب مدير التمريض بأمانه الصحة النفسية.