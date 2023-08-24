الصفحة الرسمية للنادي الأهلي تحتفل بالموسم الذهبي بطريقة خاصة (صور)

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك العديد من الصور من حفل الموسم الذهبي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وشهد الحفل ألقاب الفرق الرياضية متواجدة على شكل هرم ويزينها الألعاب النارية، وكرم محمود الخطيب جميع الفرق الرياضية والعمال ورعاة النادي الأهلي في الموسم الجديد.

وتواجد في حفل الأمس كارلوس بيرنجير مساعد مارسيل كولر للمرة الأولي، بعد انضمامه مؤخرا للجهاز الفني للمارد الأحمر.

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رسالة الخطيب لسيد عبد الحفيظ

وتحدث الخطيب في الحفل عن عبد الحفيظ، قائلا: “هبدأ كلمتي بشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ، هو واحد من ولاد النادي المتميزين واشتغل بإخلاص وأدى رسالته على مدار 12 سنة، وبشكره على كل ما قدمه للأهلي”.

وأوضح: في الأهلي كل جيل بيسلم جيل وده سبب رئيسي من أسباب استقرار النادي الأهلي، وبالتأكيد باب النادي هيفضل مفتوح أمام ولاده المخلصين في أي وقت.

وكان قد رحل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي وتولى خلفا عنه الكابتن خالد بيبو.

وشهد ملعب مختار التتش داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة غياب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق للنادي الأهلي حيث بدأ منذ قليل حفل تكريم الفرق الرياضية عن المستويات الجيدة التي قدموها الموسم الماضي حيث شهد النادي العديد من التتويجات على مستوى جميع الفرق.

وغاب سيد عبد الحفيظ عن حفل اليوم دون أي أسباب معلومة، ورحل عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة في النادي خلال هذا الشهر وتولى المنصب خلفا عنه الكابتن خالد بيبو.

النادي الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه.

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي:

خالد بيبو: مدير الكرة

مارسيل كولر: مدير فنى

كارلوس بيرنجير: مدرب

هارالد جامبيرلي: مدرب

سامى قمصان: مدرب

ميشيل يانكون:مدرب حراس

أندريس أندويا: مخطط أحمال

ياسين ميكارى: محلل أداء

وكان النادي الأهلي تلقى إخطارا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل.

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبا وفقا للوائح المنظمة للبطولة.

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد.

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلي خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي.