الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

توجيه الشكر لعبد الحفيظ وتكريم العمال، مشاهد تفاعلت معها الجماهير في حفل الأهلي

الخطيب، فيتو
الخطيب، فيتو

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تكريم عمال النادي وقام أيضا بتوجيه الشكر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي خلال الحفل الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتفاعلت جماهير النادي الأهلي مع قيام الخطيب بمدح وشكر سيد عبد الحفيظ على كل ما قدمه للنادي خلال الفترة الطويلة التي قضاها رفقة الفريق، وأتى ذلك رغم عدم حضور سيد عبد الحفيظ الحفل.

وتفاعلت الجماهير أيضا مع لقطة تكريم الخطيب لعمال النادي الأهلي، حيث قام بتوجيه الشكر لهم على عطائهم الكبير داخل النادي، وتحدث الخطيب عن دور عمال النادي الرئيسي في توفير الراحة اللازمة للاعبين وتواجد في التكريم (عم حارث) الذي عاصر الكثير من الرؤساء داخل القلعة الحمراء، وتواجد رفقة النادي الأهلي في تتويجاته القارية بشكل كامل.

 

 

 

 

رسالة الخطيب لسيد عبد الحفيظ 

وتحدث الخطيب في الحفل عن عبد الحفيظ، قائلا: “هبدأ كلمتي بشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ، هو واحد من ولاد النادي المتميزين واشتغل بإخلاص وأدى رسالته على مدار 12 سنة، وبشكره على كل ما قدمه للأهلي”.

وأوضح: في الأهلي كل جيل بيسلم جيل وده سبب رئيسي من أسباب استقرار النادي الأهلي وبالتأكيد باب النادي هيفضل مفتوح أمام ولاده المخلصين في أي وقت.

وكان قد رحل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي وتولى خلفا عنه الكابتن خالد بيبو.

وشهد ملعب مختار التتش داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة غياب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق للنادي الأهلي حيث بدأ منذ قليل حفل تكريم الفرق الرياضية عن المستويات الجيدة التي قدموها الموسم الماضي حيث شهد النادي العديد من التتويجات على مستوى جميع الفرق.

وغاب سيد عبد الحفيظ عن حفل اليوم دون أي أسباب معلومة، ورحل عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة في النادي خلال هذا الشهر وتولى المنصب خلفا عنه الكابتن خالد بيبو.

 

 

الخطيب يدعو نجوم الرياضة 

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الدعوة إلى نجوم الرياضة على كافة الألعاب الرياضية لحضور احتفالية كبرى داخل ملعب التتش بالجزيرة احتفاءً بالإنجازات التي تحققت على مدار الموسم الماضي داخل القلعة الحمراء. 

وعلى صعيد فريق الكرة، وجه النادي الأهلي الشكر لسفارة النمسا في القاهرة بعد تسهيل استخراج تأشيرات بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد وأصدر البيان التالي.

Advertisements

 

أضاف: الأمر منتهي مع اللاعب الذي أكد رغبته في اللعب بصفوف الأهلي ويبقى الأمر مرتبطا بالحصول على موافقة ناديه وجاري العمل على هذا الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة. 

 

 

تدريبات النادي الأهلي 

وبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث حصل الفريق علي راحة سلبية لمدة ثلاث أسابيع بعد انتهاء موسم الفريق محليا وقاريا. 

كما وصل  أمس  مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجهازه المعاون إلى القاهرة بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الجميع عقب انتهاء الموسم وذلك استعدادا لقيادة تدريبات الأهلي غدا الخميس.

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

وشهدت الأيام الماضية تعديلات على تشكيل الجهاز الفني للأهلي حيث تم توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتعيين خالد بيبو بدلا منه. 

وننشر في السطور التالية التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي.

خالد بيبو: مدير الكرة 

مارسيل كولر: مدير فنى
كارلوس بيرنجير: مدرب
هارالد جامبيرلي: مدرب
سامى قمصان: مدرب
ميشيل يانكون:مدرب حراس
أندريس أندويا: مخطط أحمال
ياسين ميكارى: محلل أداء
 

النادي الأهلي 

وتلقى النادي الأهلي إخطارا من اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بشأن الموعد النهائي لإرسال قائمة الفريق النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل. 

ويرسل الأهلي قائمته النهائية يوم 4 ديسمبر استعدادا لخوض كأس العالم للأندية وستكون 23 لاعبا وفقا للوائح المنظمة للبطولة. 

وأزاح النادي الأهلي الستار عن شكل قميصه الجديد الذي يظهر به في منافسات الموسم الجديد. 

وشهد الإعلان مشاركة عدد من نجوم الأهلي أبرزهم محمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية بالإضافة إلي خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالأهلي. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي سيد عبدالحفيظ محمود الخطيب ملعب مختار التتش بالجزيرة جماهير النادي الاهلي

مواد متعلقة

أخبار الأهلي، تفاصيل معسكر النمسا وظهور الأدوات الجديدة وغضب ضد هذا اللاعب

غضب في الأهلي بسبب عمار حمدي

عدم حضور سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي يثير الجدل، والأهلاوية يكشفون سر غيابه

أدوات التدريب الجديدة تظهر في مران الأهلي

الأكثر قراءة

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

بعد اختيار المستشار محمد شوقي، الضوابط الدستورية والقانونية في تعيين النائب العام

عدم حضور سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي يثير الجدل، والأهلاوية يكشفون سر غيابه

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

مجلس بريكس يكشف عن حلم اقتصادي يمكن تحقيقه من خلال مصر          

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهب، مقتنيات قائد فاجنر في منزله

بوتين يعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية بعد انضمام مصر لـ بريكس

Advertisements

منوعات

المزيد

الروبوت الهندي يبدأ استكشاف القطب الجنوبي للقمر

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بعد صرف مرتبات أغسطس اليوم..تعرف على موعد رواتب سبتمبر للعاملين بالدولة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 24-8-2023

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

البريميرليج يتصدر أعلى الدوريات في القيمة التسويقية والدوري السعودي عاشرا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستجابة لقضاء الحاجة

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالفقر وارتكاب المعاصي

كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية