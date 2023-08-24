الخميس 24 أغسطس 2023
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أخبار مصر

إدارة حماية الحدود والهجرة الكندية CBSA تشيد بإجراءات التسهيلات المطبقة بمطار القاهرة

سلطة الطيران المدني
سلطة الطيران المدني

التقى الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني،  اريك كاميرون ممثل إدارة حماية الحدود والهجرة الكندية لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط، وذلك بمقر سلطة الطيران المدنى، حيث تم مناقشة البرامج التدريبية المشتركة في مجال تسهيلات الطيران ومجالات حماية الحدود ومنع الاتجار بالبشر.

 

إدارة حماية الحدود والهجرة الكندية CBSA تشيد بإجراءات التسهيلات المطبقة بمطار القاهرة

وخلال اللقاء أشاد الجانب الكندي بإجراءات قبول الركاب المسافرين إلي كندا علي رحلات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والاجراءات الخاصة بكشف تزوير مستندات وجوازات السفر للركاب مما كان له مردود  إيجابي لزيادة عدد تردد رحلات شركة مصر للطيران من جمهورية مصر العربية الى كندا بواقع رحلة يوميًا.

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الطيار عمرو الشرقاوي 

وفي ذات السياق، رحب الطيار عمرو الشرقاوي بالوفد الكندي، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء الذي تناول سبل التعاون فى مجالات التدريب والانظمة الحديثة فى الكشف ومضاهاه مستندات السفر.


ومن جانبه،، أعرب  اريك كاميرون عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك فى مجالات تسهيلات الطيران والتدريب على إجراءات الكشف عن تزوير جوازات السفر والمستندات من خلال الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

 

كما أثنى الجانب الكندي على التعاون المثمر بين وزارة الطيران المدني والسلطات الكندية خاصة في ضوء الجهود الواضحة التي تتم بدعم ورعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني من أجل بحث مزيد من آفاق العمل المشترك لصالح الجانبين، مشيرين إلى الجهود الواضحة التي يشهدها قطاع الطيران المدني خلال الفترة الحالية من خلال مواصلة أعمال التطوير والتحديث في مختلف أنشطة الطيران المدني وكذلك تزويد منظومة المطارات المصرية بأحدث النظم التكنولوجية وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة فضلًا عن تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بتجارب السفر لجعلها أكثر سهولة ومرونة.

 

جدير بالذكر بانه تم تنظيم دورة تدريبية عن طريق ممثل ادارة حماية الحدود والهجرة الكندية خاصة باجراءات الكشف عن التزوير والتعريف بالنسخة الجديدة لجواز السفر الكندي الصادر في مارس ٢٠٢٣ لمجموعة عمل الرحلات المتجهة إلي كندا من ممثلي شركة مصر للطيران لتوضيح العلامات الامنية الجديدة والتي تساهم في منع تزوير جوازات السفر الكندية وكيفية اكتشاف المستندات المزوره.

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