نائب رئيس الوزراء المجري يستقبل البابا تواضروس في مطار بودابست

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى مطار بودابست فرانز ليست الدولي، لبدء زيارة قداسته للمجر والتي تستغرق أربعة أيام.

كان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني لدى وصوله السيد شاميين چولت نائب رئيس الوزراء المجري والسفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر وأعضاء السفارة المصرية بالمجر، وصاحبا النيافة الأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا والأنبا جابرييل أسقف النمسا والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.

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ويتكون الوفد الرسمي المرافق لقداسة البابا أثناء الزيارة من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية، والأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا، وتماڤ تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، إلى جانب الإعلامي إسحق يونان، وبيشوي جرجس للتغطية الإعلامية.

البابا تواضروس يغادر مطار القاهرة متجها إلى المجر

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست، في زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من حكومتها، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

البابا تواضروس في المطار

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كان في استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بمطار القاهرة الدولي السيد مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وقيادات المطار.

وأشار متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه من المنتظر أن يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الزيارة، لقاءات مع كبار المسؤولين في المجر، وقيادات الكنيسة الكاثوليكية.

ويحصل قداسة البابا تواضروس خلال الزيارة على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، والتي سبقت ومنحت الدرجة ذاتها للمتنيح البابا شنودة الثالث عام ٢٠١١، وهي الدرجة التى يتم منحها للشخصيات المُلهمة والمؤثرة في العالم.