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رياضة

مدافع آرسنال على رادار ريال مدريد لتعويض غياب ميليتاو

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو

استقر نادي ريال مدريد، على وضع أحد مدافعي فريق آرسنال، ضمن قائمة اهتماماته للتعاقد معه هذا الصيف، بعد إصابة لاعبه البرازيلي إيدر ميليتاو.

وتعرض مليتياو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال المباراة الأولى في الليجا أمام أتلتيك بيلباو، من المحتمل أن يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أظهر ريال مدريد اهتمامًا بالبرازيلي جابرييل ماجالهايس، قلب دفاع آرسنال، لتعويض غياب ميليتاو.

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وأضافت الصحيفة، أن اهتمام الريال بجابرييل تحديدًا يأتي لكونه يشبه ميلياتو في طريقة لعبه، التي تتميز بالقوة.

وتألق جابرييل بقميص آرسنال في الموسم الماضي، وقاده لاحتلال المركز الثاني في البريميرليج، والعودة لدوري أبطال أوروبا بعد سنوات طويلة من الغياب.

ولا يملك ريال مدريد في صفوفه حاليًا، سوى 3 قلوب دفاع، هم ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر وناتشو فيرنانديز.

موقف إصابة أردا جولر

كشفت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تلقي نبأ سارا بشأن أحد لاعبيه المصابين في الموسم الحالي.

وأعلن نادي ريال مدريد، الإثنين الماضي، خضوع أردا جولر لجراحة بالمنظار في ركبته اليمنى، على أن يبدأ اللاعب عملية التعافي خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن جولر فاجأ أطباء ريال مدريد بتعافيه السريع عقب إجراء الجراحة، حيث وصفوه بأنه "عاد كالثور".

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن جولر سيعود إلى الملاعب خلال فترة أقل من المتوقع له قبل الجراحة، بسبب تعافي جسده سريعا من الإصابة.

وتعاقد الميرنجي مع أردا جولر (18 عاما)، هذا الصيف، قادما من فنربخشة التركي، لمدة 6 مواسم.

يذكر أن الفريق الملكي وبرشلونة تنافسا على صفقة جولر هذا الصيف قبل أن يختار اللاعب التركي التوقيع مع ريال مدريد.

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