الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

بعد اختيار المستشار محمد شوقي، الضوابط الدستورية والقانونية في تعيين النائب العام

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي عياد النائب العام الجديد، فيتو

نظم الدستور والقانون ضوابط اختيار رئيس الجمهورية النائب العام، يأتي ذلك بعدما أصدر اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023، خلفا للمستشار حمادة الصاوي والذي تولى المسئولية منذ 19 سبتمبر 2019.

رئيس الجمهورية يعين النائب العام 

ونص الدستور في المادة 189 "معدلة" على: النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. 

Advertisements

 

تعيين النائب العام بترشيح مجلس القضاء الأعلى 

ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

قانون السلطة القضائية ينظم اختيار النائب العام 

أما قانون السلطة القضائية نص في المادة 119 على: يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. 

 

إبلاغ رئيس الجمهورية بالمرشحين لمنصب النائب العام 

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى. 

وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية. 

ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي نائبا عاما

 ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

النائب العام السيسي مجلس القضاء الأعلى قانون السلطة القضائية رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي نائبا عاما

بعد عرض الأسماء على الرئيس، آلية تعيين النائب العام الجديد

قرار عاجل من النائب العام السعودى بشأن شخص تحرش بـ طفل

الأكثر قراءة

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

بعد اختيار المستشار محمد شوقي، الضوابط الدستورية والقانونية في تعيين النائب العام

عدم حضور سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي يثير الجدل، والأهلاوية يكشفون سر غيابه

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

مجلس بريكس يكشف عن حلم اقتصادي يمكن تحقيقه من خلال مصر          

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهب، مقتنيات قائد فاجنر في منزله

بوتين يعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية بعد انضمام مصر لـ بريكس

Advertisements

منوعات

المزيد

الروبوت الهندي يبدأ استكشاف القطب الجنوبي للقمر

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بعد صرف مرتبات أغسطس اليوم..تعرف على موعد رواتب سبتمبر للعاملين بالدولة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 24-8-2023

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

البريميرليج يتصدر أعلى الدوريات في القيمة التسويقية والدوري السعودي عاشرا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستجابة لقضاء الحاجة

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالفقر وارتكاب المعاصي

كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية