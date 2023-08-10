كيف تتفادى مصر هزات الاقتصاد الأمريكي، خريطة طريق لزيادة الناتج المحلي والتغلب على الآثار السلبية لموجات التضخم

يتساءل الكثيرون حول أسباب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ومدى تأثيره على الاقتصاد العالمي وسوق الاستثمارات خاصة بالنسبة للدول الناشئة، وكذلك تأثير هذه النتائج على معدلات التضخم العالمية والنمو الاقتصادي وسعر صرف الدولار وتوافر النقد الأجنبي.

قالت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى، إن أهم الأسباب التي دفعت وكالة "فيتش" إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية هو التغيير الذي نشهده في مختلف النواحي الاقتصادية، كما أن الدولار لن يكون هو القوة المؤثرة والمهيمنة خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل سعي مجموعة "بريكس" لتفعيل دور العملات الخاصة بدول الأعضاء المشاركة بها واعتمادها في عمليات التبادل التجاري.

Advertisements

التصنيف الائتماني لأمريكا، فيتو

عوامل تؤثر على اقتصاد أمريكا

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أن الدولار ستقل أهميته بشكل كبير بمجرد تفعيل دور هذه المجموعة، خاصة مع وجود قوى اقتصادية جديدة ظهرت على الساحة، حيث أثرت على موازين الاقتصاد العالمي، في ظل سعي روسيا لتقليل سيطرة الدولار وهيمنته على السوق العالمي، فكل هذه العوامل لها تأثير كبير على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة.

كيفية زيادة الناتج المحلي الإجمالي

وأكدت ضرورة العمل على زيادة الصادرات وتحجيم الاستيراد من الخارج، لتقوية الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو وقلة نسب البطالة، وذلك من خلال الاهتمام بالصناعات الصغيرة وعمل دراسة جدوى لها والعمل على تمويلها، وتسهيل كافة العقبات أمام المستثمر المصري للوصول إلى نسبة الصادرات المستهدفة، وذلك من خلال وضع خريطة استثمارية بشكل صحيح للوصول إلى النتائج المستهدفة.

إصلاح بيئة ممارسة الأعمال لدمج الاقتصاد غير الرسمي

وأكدت ضرورة تفعيل دور الكوادر البشرية من الخبراء والمتخصصين للاستفادة منهم في هذه المشروعات، والعمل على تصنيع البدائل بدلا من استيرادها من الخارج، والاعتماد على السلع البديلة عند الحاجة مما يساهم في تنوع المصادر وعدم الاعتماد على سلعة أو مصدر واحد، والعمل على إنشاء وحدة ضرائب لهذه المشروعات الصغيرة، على أعلى المستويات ووجود كوادر مدربة لإصلاح بيئة ممارسة الأعمال، لدمج الاقتصاد الغير رسمي في سوق الاستثمار المصري بمختلف المجالات.