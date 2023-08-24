الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وزير الخارجية السعودي يلتقي رئيس إيران في قمة بريكس

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي والرئيس الإيراني، فيتو

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة بريكس.



لقاء الرئيس الإيراني ووزير الخارجية السعودي في قمة بريكس 

ومن جانبها ذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن بن فرحان ورئيسي أجريا محادثات قصيرة، على هامش قمة "بريكس".


وانضمت 6 دول جديدة إلى مجموعة "بريكس"، بحسب ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا خلال قمة للمجموعة في جوهانسبرج وهي إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024.


وفي وقت سابق قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي عقده، إن المملكة تعتبر أكبر شريك تجاري لمجموعة "بريكس".
 

Advertisements


السعودية أكبر شريك تجاري لبريكس

وأكد وزير الخارجية السعودي  على  ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة واحترام سيادة الدول واستقلالها.
وأشار وزير الخارجية السعودي في  كلمته في مقر انعقاد مجموعة "بريكس" المنعقدة في جنوب إفريقيا، إلى أن "إمكانيات السعودية  ومقوماتها الاقتصادية في المملكة واعدة ونعمل على استقرار أسواق الطاقة"، مشيرا إلى أن "السعودية تؤكد أهمية تفعيل العمل الجماعي ومتعدد الأطراف وهي حريصة على ممارسة مسؤولياتها لاستدامة التعاون الدولي".

وقال بن فرحان: "المملكة تؤكد على ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة وهي تهتم بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها وتسوية النزاعات بطرق سلمية".

وشدد بن فرحان  على  أن "السعودية تتمتع بصداقات قوية وعلاقات تجارية وشراكات استراتيجية مع دول مجلس مجموعة ⁧"بريكس⁩".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أفادت وسائل إعلام برازيلية، بأن الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سيصبحون أعضاء جدد في مجموعة البريكس، وذلك نقلا عن مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة.
 


وبحسب الإعلام البرازيلي، فإن العامل الجغرافي كان من بين معايير الاختيار الرئيسية، حيث تم اتخاذ الاختيارات من أجل الحفاظ على التوازن الإقليمي داخل المجموعة.

ووفقا لهذا المبدأ، يجري الآن النظر في عضوية دولة أفريقية أخرى.


كما تود حكومة البرازيل أيضًا أن ترى إندونيسيا عضوًا في مجموعة البريكس، لكن إندونيسيا ليست مستعدة بعد للانضمام إلى المجموعة.

txt

وزير الخارجية السعودي: المملكة أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس

txt

شعبة المستوردين عن الانضمام لـ بريكس: السياسة الخارجية تخدم الاقتصاد الوطني

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الخارجية السعودي الرئيس الإيراني مجموعة بريكس بريكس قمة مجموعة بريكس السعودية مصر إنضمام مصر إلى بريكس

مواد متعلقة

وزير الخارجية السعودي: المملكة أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس

أول تعليق من أبو الغيط على دعوة مصر والسعودية والإمارات للإنضمام إلى بريكس

شعبة المستوردين عن الانضمام لـ بريكس: السياسة الخارجية تخدم الاقتصاد الوطني

الأكثر قراءة

المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي نائبا عاما

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهب، مقتنيات قائد فاجنر في منزله

أسماء المرشحين لمنصب النائب العام الجديد خلفا للصاوي

عدم حضور سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي يثير الجدل، والأهلاوية يكشفون سر غيابه

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

بوتين يعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية بعد انضمام مصر لـ بريكس

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث

Advertisements

منوعات

المزيد

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 24-8-2023

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

استقرار أسعار الدواجن وارتفاع سعر البيض في الأسواق

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

البريميرليج يتصدر أعلى الدوريات في القيمة التسويقية والدوري السعودي عاشرا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالفقر وارتكاب المعاصي

كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة، الإفتاء تجيب

صلاة التوابين، فضل المواظبة على صلاة الضحى ووقتها وكيفيتها

المزيد
الجريدة الرسمية