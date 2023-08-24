وزير الخارجية السعودي يلتقي رئيس إيران في قمة بريكس

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة بريكس.





لقاء الرئيس الإيراني ووزير الخارجية السعودي في قمة بريكس

ومن جانبها ذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن بن فرحان ورئيسي أجريا محادثات قصيرة، على هامش قمة "بريكس".





وانضمت 6 دول جديدة إلى مجموعة "بريكس"، بحسب ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا خلال قمة للمجموعة في جوهانسبرج وهي إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024.





وفي وقت سابق قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي عقده، إن المملكة تعتبر أكبر شريك تجاري لمجموعة "بريكس".



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السعودية أكبر شريك تجاري لبريكس

وأكد وزير الخارجية السعودي على ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة واحترام سيادة الدول واستقلالها.

وأشار وزير الخارجية السعودي في كلمته في مقر انعقاد مجموعة "بريكس" المنعقدة في جنوب إفريقيا، إلى أن "إمكانيات السعودية ومقوماتها الاقتصادية في المملكة واعدة ونعمل على استقرار أسواق الطاقة"، مشيرا إلى أن "السعودية تؤكد أهمية تفعيل العمل الجماعي ومتعدد الأطراف وهي حريصة على ممارسة مسؤولياتها لاستدامة التعاون الدولي".



وقال بن فرحان: "المملكة تؤكد على ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة وهي تهتم بمبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها وتسوية النزاعات بطرق سلمية".



وشدد بن فرحان على أن "السعودية تتمتع بصداقات قوية وعلاقات تجارية وشراكات استراتيجية مع دول مجلس مجموعة ⁧"بريكس⁩".



وفي وقت سابق من اليوم الخميس أفادت وسائل إعلام برازيلية، بأن الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سيصبحون أعضاء جدد في مجموعة البريكس، وذلك نقلا عن مسودة البيان الختامي لقمة المجموعة.





وبحسب الإعلام البرازيلي، فإن العامل الجغرافي كان من بين معايير الاختيار الرئيسية، حيث تم اتخاذ الاختيارات من أجل الحفاظ على التوازن الإقليمي داخل المجموعة.



ووفقا لهذا المبدأ، يجري الآن النظر في عضوية دولة أفريقية أخرى.





كما تود حكومة البرازيل أيضًا أن ترى إندونيسيا عضوًا في مجموعة البريكس، لكن إندونيسيا ليست مستعدة بعد للانضمام إلى المجموعة.