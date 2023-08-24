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رياضة

جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2006

جدول مباريات دوري
جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2006، فيتو

دوري الجمهورية للناشئين، أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم مواليد 2006 موسم 2023-2024.

 

 وقرر عدد من الأندية على رأسهم الأهلي والزمالك وانبي وبيراميدز وزد بطل النسخة الأخيرة إلغاء فريق مواليد ٢٠٠٦ ودمجه مع فريق مواليد ٢٠٠٥.


الفرق المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين 200‪6

وتضم مسابقة دوري الجمهورية للناشئين ٢٠٠٦، عدد ١٤ فريقا وهم الإسماعيلي والمصري والبنك الأهلي والمقاولون وفيوتشر وسموحة وبلدية المحلة والقناة ولافيينا ورأس غارب وحرس الحدود والاتصالات وبتروجت والترسانة.

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قرعة دوري الجمهورية للناشئين 200‪6

ويلتقي في الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين، الإسماعيلي مع لافيينا، والقناة مع بتروجيت، والمصري مع الاتصالات، والبنك الأهلي مع المقاولون العرب، وبلدية المحلة مع فيوتشر، ورأس غارب مع حرس الحدود، وسموحة مع الترسانة.

 

جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2006

 

 

وكان اتحاد الكرة حدد مواعيد انطلاق مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب لكرة القدم موسم 2023-2024.

 

مواعيد مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024
 

دوري الجمهورية مواليد 2003.. الأحد 3 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2005..الثلاثاء 5 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2006..الإثنين 4 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2007..الخميس 7 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2008..السبت 9 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2009..الجمعة 8 سبتمبر

أشعة الرسخ
 

وطالب اتحاد الكرة أندية دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم، للموسم الجديد 2023-2024، إجراء أشعة الرسخ للاعبين مواليد 2008 و2009.

ويسعى اتحاد الكرة من خلال تلك الخطوة للقضاء على أزمة وجود لاعبين مسننين أو عدم صحة بيانات قيد اللاعبين في المراحل السنية الصغيرة “تزوير بيانات اللاعب”.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه، عمل أشعة الرسخ لمواليد 2008 للاعبين الجدد الذين لم يتم عمل الأشعة لهم الموسم الماضي وجميع اللاعبين مواليد 2009.

 

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، عمل أشعة الرسخ في نطاق الفرع التابع له النادي، وبحضور مندوب من الفرع ويكون الفرع مسؤول عن الإشراف على عمل تلك الأشعة.

وشدد اتحاد الكرة، أنه حال اعتراض أي نادٍ على صحة عدم قيد لاعب في صفوف الناشئين بعد إجراء الأشعة وبعد بداية مباريات تلك البطولات يتحمل النادي الشاكي مصاريف عمل الأشعة في مركزين مختلفين بالقاهرة وبحضور مندوب من اتحاد الكرة وفي حال التأكد من عدم صحة قيد اللاعب يتم تطبيق لائحة المسابقات في هذا الشأن وفي حالة صحة قيد اللاعب يتم مضاعفة مصاريف الاشعة وغرامة مالية علي النادي الشاكي تسدد في خزينة اتحاد الكرة خلال أسبوعين من تاريخه.

جدول مباريات دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003

قرعة دوري الجمهورية للناشئين 2006 في غياب الأندية الكبرى

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