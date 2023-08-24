دوري الجمهورية للناشئين، أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2005 موسم 2023-2024.

جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2005

قرعة دوري الجمهورية للناشئين 2005

وتقام بطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2005 من دور واحد بمشاركة 20 فريقا، ثم يتنافس أول عشرة فرق علي المراكز الأولي في المرحلة الثانية علما بأن الصعود للمرحلة النهائية سيكون بالنقاط التي حصلت عليها الفرق في المرحلة الأولى.

الأندية المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين 2005

وتضم مسابقة دوري الجمهورية للناشئين 2005، فرق وادي دجلة وفاركو وغزل المحلة وسيراميكا والإسماعيلي والمقاولون وبيراميدز والأهلي والزمالك وإنبي وبتروجت والاتحاد السكندري والجونة وبلدية المحلة والقناة وسموحة وحرس الحدود وزد ونادي أسيوط وفيوتشر.

Advertisements



الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين 2005

ويلتقي في الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين 2005، فاركو مع وادي دجلة، وغزل المحلة مع أسيوط، وسيراميكا مع زد، والإسماعيلي مع حرس الحدود، والمقاولون مع سموحة، وبيراميدز مع القناة، والأهلي مع بلدية المحلة، والزمالك مع الجونة، وإنبي مع الاتحاد السكندري، وبتروجت مع فيوتشر.

وكان اتحاد الكرة حدد مواعيد انطلاق مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب لكرة القدم موسم 2023-2024.

مواعيد مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024



دوري الجمهورية مواليد 2003.. الأحد 3 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2005..الثلاثاء 5 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2006..الإثنين 4 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2007..الخميس 7 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2008..السبت 9 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2009..الجمعة 8 سبتمبر

أشعة الرسخ



وطالب اتحاد الكرة أندية دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم، للموسم الجديد 2023-2024، إجراء أشعة الرسخ للاعبين مواليد 2008 و2009.

ويسعى اتحاد الكرة من خلال تلك الخطوة للقضاء على أزمة وجود لاعبين مسننين أو عدم صحة بيانات قيد اللاعبين في المراحل السنية الصغيرة “تزوير بيانات اللاعب”.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه، عمل أشعة الرسخ لمواليد 2008 للاعبين الجدد الذين لم يتم عمل الأشعة لهم الموسم الماضي وجميع اللاعبين مواليد 2009.

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، عمل أشعة الرسخ في نطاق الفرع التابع له النادي، وبحضور مندوب من الفرع ويكون الفرع مسؤول عن الإشراف على عمل تلك الأشعة.

وشدد اتحاد الكرة، إنه حال اعتراض أي نادٍ على صحة عدم قيد لاعب في صفوف الناشئين بعد إجراء الأشعة وبعد بداية مباريات تلك البطولات يتحمل النادي الشاكي مصاريف عمل الأشعة في مركزين مختلفين بالقاهرة وبحضور مندوب من اتحاد الكرة وفي حال التأكد من عدم صحة قيد اللاعب يتم تطبيق لائحة المسابقات في هذا الشأن وفي حالة صحة قيد اللاعب يتم مضاعفة مصاريف الاشعة وغرامة مالية علي النادي الشاكي تسدد في خزينة اتحاد الكرة خلال أسبوعين من تاريخه.