سعر الذهب اليوم الخميس 24-8-2023 في السعودية

سعر الذهب اليوم في السعوديه، استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس الموافق 24 -8 -2023.

ويشهد الطلب على الذهب في جميع دول العالم زيادة في السحب، نتيجة للتحوط ضد تقلبات العملة والظروف الاقتصادية حول العالم.

سعر جرام الذهب في السعودية، ويعد الذهب داخل المملكة العربية السعودية بجميع عياراته من أهم السلع الموجودة داخل أرض المملكة، ويقبل على شرائه واستحواذه الكثير من المواطنين السعوديين بجميع أعيرته المختلفة.

Advertisements

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

سعر الذهب مباشر في السعودية،، سجل سعر عيار 24 نحو 231 ريالًا، ووصل سعر عيار 22 نحو 202 ريالًا، وبلغ عيار 21 نحو 202 ريالات.

وجاء سعر عيار 18 بنحو 173 ريالًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 1619 ريالًا سعوديًّا.

الأسعار العالمية اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم في السعوديه، يتطلع المستثمرون الآن إلى الندوة السنوية لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول، وايومنج، حيث يمكن لصانعي السياسات تحديد التوقعات النقدية.

وقلصت الأسواق الآن رهاناتها على المزيد من التشديد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وفي مكان آخر خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام واحد بمقدار عشر نقاط أساس إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.45% عند تثبيته في أغسطس، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 4.2%.

انخفاض الطلب العالمي على الذهب

وكان مجلس الذهب العالمي، قال في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب، إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد لتعاملات البورصة انخفض 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

وأضاف المجلس، أن الطلب ظل قويًّا بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلا آمنا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عامًا في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.

حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وقال المجلس إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023 وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000، وأن مشتريات السبائك والعملات الذهبية ارتفعت، وكانت تركيا محركا رئيسيا للنمو، بينما تباطأ تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة بالبورصة.

وبحسب التعاملات خارج البورصة التي تجري بين البائعين والمشترين بشكل مباشر، نما الطلب العالمي على الذهب 7% إلى 1255.2 طن في الربع الثاني.