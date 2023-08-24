الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

تفاصيل الاستعداد لإطلاق مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون

تفاصيل الاستعداد
تفاصيل الاستعداد لإطلاق مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك لمناقشة الاستعدادات المشتركة لإطلاق مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون والصادر بشأنه القرار الوزاري بتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتورة وزير الثقافة. 

وضم الوفد كل من " الدكتور إبراهيم غزالة استاذ الفن التشكيلي، والكاتب الصحفي وليد الدرمللي مدير ومؤسس المشروع، 

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وأكد محافظ سوهاج على حرص المحافظة على دعم كافة المبادرات والأنشطة الثقافية، التي تساهم في بناء الشخصية وتكوين الوعي لدى المواطنين، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج تتميز بالعنصر البشري الداعم لمثل تلك الفعاليات، لافتا إلى ضرورة تحديد المتطلبات اللازمة لخروج المشروع في أحسن صورة، بالشكل اللائق.

ومن جانبه أوضح وليد الدرمللي  مدير المشروع أن مشروع " سوهاج بلد  الثقافة والفنون " يستهدف جميع قرى المحافظة، ويتضمن دعم أصحاب المواهب والحرف التراثية، وإنشاء جداريات تحكي تاريخ سوهاج، بالإضافة إلى أنشطة للفن التشكيلي وترميم التماثيل التراثية النادرة بنطاق المحافظة، والعمل على تدشين أول معرض للكتاب بسوهاج، وملتقى لتوثيق السيرة الهلالية، لافتا إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى تنمية فكر ووعي وثقافة مختلف الأعمار في مختلف الفنون.
 

يذكر أن زيارة الوفد تستمر على مدار 3 أيام وتتضمن زيارة وتفقد القرى والمراكز التي ستشهد انطلاق المشروع ومنها مراكز " أخميم، المراغة، طما "، وقرى " السكساكا، وقاو عيسي "، بالإضافة إلى زيارة جامعة سوهاج، ومكتبة " رفاعة الطهطاوي ".

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