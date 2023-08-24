جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2009
دوري الجمهورية للناشئين، أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم مواليد 2009 موسم 2023-2024.
الفرق المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين 2009
وتضم مسابقة دوري الجمهورية للناشئين ٢٠٠٩، ١٦ فريقا وهم الأهلي والزمالك وانبي والمقاولون وبيراميدز وسيراميكا وبلدية المحلة والقناة والجونة وزد وسموحة وبتروجيت وفيوتشر والبنك الأهلي والإسماعيلي ووادي دجلة.
وتقام مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2009 على دورين.
قرعة دوري الجمهورية للناشئين 2009
ويلتقي في الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين 2009، وادي دجلة مع الزمالك، والأهلي مع زد، وبتروجيت مع الجونة، وفيوتشر مع القناة، والبنك الأهلي مع بلدية المحلة، وانبي مع المقاولون، والاسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا، وسموحة مع بيراميدز.
جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2009
وكان اتحاد الكرة حدد مواعيد انطلاق مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب لكرة القدم موسم 2023-2024.
مواعيد مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024
دوري الجمهورية مواليد 2003.. الأحد 3 سبتمبر
دوري الجمهورية مواليد 2005..الثلاثاء 5 سبتمبر
دوري الجمهورية مواليد 2006..الإثنين 4 سبتمبر
دوري الجمهورية مواليد 2007..الخميس 7 سبتمبر
دوري الجمهورية مواليد 2008..السبت 9 سبتمبر
دوري الجمهورية مواليد 2009..الجمعة 8 سبتمبر
أشعة الرسخ
وطالب اتحاد الكرة أندية دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم، للموسم الجديد 2023-2024، إجراء أشعة الرسخ للاعبين مواليد 2008 و2009.
ويسعى اتحاد الكرة من خلال تلك الخطوة للقضاء على أزمة وجود لاعبين مسننين أو عدم صحة بيانات قيد اللاعبين في المراحل السنية الصغيرة “تزوير بيانات اللاعب”.
وأكد اتحاد الكرة في خطابه، عمل أشعة الرسخ لمواليد 2008 للاعبين الجدد الذين لم يتم عمل الأشعة لهم الموسم الماضي وجميع اللاعبين مواليد 2009.
كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، عمل أشعة الرسخ في نطاق الفرع التابع له النادي، وبحضور مندوب من الفرع ويكون الفرع مسؤول عن الإشراف على عمل تلك الأشعة.
وشدد اتحاد الكرة، إنه حال اعتراض أي نادٍ على صحة عدم قيد لاعب في صفوف الناشئين بعد إجراء الأشعة وبعد بداية مباريات تلك البطولات يتحمل النادي الشاكي مصاريف عمل الأشعة في مركزين مختلفين بالقاهرة وبحضور مندوب من اتحاد الكرة وفي حال التأكد من عدم صحة قيد اللاعب يتم تطبيق لائحة المسابقات في هذا الشأن وفي حالة صحة قيد اللاعب يتم مضاعفة مصاريف الاشعة وغرامة مالية علي النادي الشاكي تسدد في خزينة اتحاد الكرة خلال اسبوعين من تاريخه.
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