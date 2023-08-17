نتائج قرعة دوري الجمهورية للناشئين 2009

قرعة دوري الجمهورية للناشئين، أجريت اليوم الخميس، قرعة دورى الجمهورية للناشئين لكرة القدم، مواليد 2009 في مقر اتحاد الكرة بحضور مندوبي الفرق المشاركة بالبطولة.

الفرق المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين 200‪9

وتضم مسابقة دوري الجمهورية للناشئين ٢٠٠٩، عدد ١٦ فريقا وهم الأهلي والزمالك وانبي والمقاولون وبيراميدز وسيراميكا وبلدية المحلة والقناة والجونة وزد وسموحة وبتروجيت وفيوتشر والبنك الأهلي والإسماعيلي ووادي دجلة.

وتقام مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2009 على دورين.

Advertisements



قرعة دوري الجمهورية للناشئين 200‪9

ويلتقي في الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين 2009، وادي دجلة مع الزمالك، والأهلي مع زد، وبتروجيت مع الجونة، وفيوتشر مع القناة، والبنك الأهلي مع بلدية المحلة، وانبي مع المقاولون، والاسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا، وسموحة مع بيراميدز.



وكان اتحاد الكرة حدد مواعيد انطلاق مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب لكرة القدم موسم 2023-2024.

مواعيد مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024

مواليد 2003.. الأحد 3 سبتمبر

مواليد 2005..الثلاثاء 5 سبتمبر

مواليد 2006..الإثنين 4 سبتمبر

مواليد 2007..الخميس 7 سبتمبر

مواليد 2008..السبت 9 سبتمبر

مواليد 2009..الجمعة 8 سبتمبر.

وطالب اتحاد الكرة أندية دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم، للموسم الجديد 2023-2024، إجراء أشعة الرسخ للاعبين مواليد 2008 و2009.

ويسعى اتحاد الكرة من خلال تلك الخطوة للقضاء على أزمة وجود لاعبين مسننين أو عدم صحة بيانات قيد اللاعبين في المراحل السنية الصغيرة “تزوير بيانات اللاعب”.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه، عمل أشعة الرسغ لمواليد 2008 للاعبين الجدد الذين لم يتم عمل الأشعة لهم الموسم الماضي وجميع اللاعبين مواليد 2009.

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، عمل أشعة الرسخ في نطاق الفرع التابع له النادي، وبحضور مندوب من الفرع ويكون الفرع مسؤول عن الإشراف على عمل تلك الأشعة.

وشدد اتحاد الكرة، إنه حال اعتراض أي نادٍ على صحة عدم قيد لاعب في صفوف الناشئين بعد إجراء الأشعة وبعد بداية مباريات تلك البطولات يتحمل النادي الشاكي مصاريف عمل الأشعة في مركزين مختلفين بالقاهرة وبحضور مندوب من اتحاد الكرة وفي حال التأكد من عدم صحة قيد اللاعب يتم تطبيق لائحة المسابقات في هذا الشأن وفي حالة صحة قيد اللاعب يتم مضاعفة مصاريف الاشعة وغرامة مالية علي النادي الشاكي تسدد في خزينة اتحاد الكرة خلال اسبوعين من تاريخه.

دوري الجمهورية للناشئين

استحوذت فرق قطاع الناشئين بالنادي الأهلي على نصيب الأسد من التتويج ببطولات دوري الجمهورية للناشئين موسم 2022-2023.

وتوج الأهلي بثلاث بطولات لمسابقات الناشئين موسم 2022-2023 وهي بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003 بقيادة محمد شرف، وبطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2005 بقيادة علاء عبده المدير الفني، وبطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2007 بقيادة أسامة زكي.

فيما غاب الزمالك ومثله بيراميدز والاتحاد السكندري والمصري والمقاولون وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي عن التتويج بأي بطولة في مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2022-2023.

ونجحت ثلاثة أندية في فرض أسمائها على منصات التتويج ببطولات دوري الجمهورية للناشئين هذا الموسم وهي إنبي وزد وسموحة.

وتوج فريق سموحة ببطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2001، ونجح فريق زد في التتويج بجدارة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين 2006، ونجح فريق إنبي بقيادة كريم خالد كامل بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للناشئين 2008.