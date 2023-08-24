رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34، الصادر في 24 أغسطس 2023، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار مشروع تطوير طريق ناهيا، ومشروع توسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء منفعة عامة، ويستولي على الأراضي اللازمة لهما.



-قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 3046 لسنـة 2023، بشأن اعتبار مشروع تطوير طريق ناهيا فى النطاق المحصور من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى مصرف اللبينى بطول (5.4) كم تقريبًا، لصالح محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية وكشوف الإحداثيات.



ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع باعتباره من المشروعات ذات المسار الطولي، لذا فإنه يتعذر حصر مالك الأراضى والعقارات المتعارضة والمتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وكذلك الجهات المالكة لتلك الأراضى إلا بعد صدور قرار بتقرير صفة النفع للمشروع تمهيدًا لما يترتب عليه من دخول العقارات اللازمة للمشروع، طبقا للرسم التخطيطى الإجمالي.



ومن الثابت أنه تم تقدير قيمة التعوي ض المبدئى بمبلغ 450000000 (فقط أربعمائة وخمسون مليون جنيه لا غير) طبقًا لما ورد بالتقرير الاستشارى المعد بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة.



-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 3047 لسنـة 2023، باعتبار مشروع توسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء، مركز الشهداء محافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة.



ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، المبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف.

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