الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الحكومة تقرر تثبيت أسعار بيع الكهرباء حتى أول يناير 2024

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بـ تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا.

وتضمن قرار مجلس الوزراء مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

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يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس  عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن،

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات مصر 

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

 

جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القاهرة 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الجيزة 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسوان

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الشرقية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القليوبية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسيوط

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الأقصر 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الوادي الجديد 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة بني سويف 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الإسماعيلية

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الدقهلية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الإسكندرية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة البحيرة

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة السويس 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة دمياط

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة سوهاج 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة المنيا 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة شمال سيناء 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى بورسعيد 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة قنا 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة المنوفية 

 

خطة تخفيف الأحمال في محافظة الفيوم 

 

خطة تخفيف الأحمال في محافظة كفر الشيخ 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية

 

 

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