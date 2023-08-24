تجهيزات خاصة لحفل الشاعر فارس قطرية بساقية الصاوي
يستعد الشاعر فارس قطرية، لإحياء حفلًا شعريًّا موسيقيًّا، وذلك في الثامنة مساء غدًا الجمعة، على مسرح قاعة نهر بساقية عبد المنعم الصاوي.
في هذا السياق، كشف مصدر من ساقية الصاوي، أن هناك تجهيزات خاصة لحفل “فارس قطرية”، مشيرًا إلى أن الحفل يشهد حضور غفير دائمًا، لذلك قرر المهندس عبد المنعم الصاوي، الوقوف علي التجهيزات، داخل القاعة وبوابات الدخول، بخلاف تجهيزات الصوت والإضاءة.
ويقدم قطرية خلال الحفل مجموعة متنوعة من قصائده الشعرية، منها ما يمكن خير، وبالسلامة، وأديني مشيت، وبكره هتحلو.
جدير بالذكر أن فارس أحمد عبد العزيز قطرية الشهير بفارس قطرية، من مواليد محافظة الشرقية مركز أبو حماد، اشتهر بقصائده ذات الطابع الفلكلوري لمحافظتة؛ مما لقي إعجابًا وتفاعلًا كبيرًا، وبدء في كتابة الشعر في سن مبكر وحصل علي جائزة الدولة التقديرية في إلقاء الشعر، وتتميز أعمال فارس قطرية بالتنوع، وتأثر الجمهور بها، وكان أول ديوان أصدره بعنوان "رفيق الليل" ويقوم قطريه باختيار موضوعات أشعاره من المواقف الاجتماعية المحيطة به.
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