الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تجهيزات خاصة لحفل الشاعر فارس قطرية بساقية الصاوي

فارس قطرية،فيتو
فارس قطرية،فيتو

يستعد الشاعر فارس قطرية، لإحياء حفلًا شعريًّا موسيقيًّا، وذلك في الثامنة مساء غدًا الجمعة، على مسرح قاعة نهر بساقية عبد المنعم الصاوي.

في هذا السياق، كشف مصدر من ساقية الصاوي، أن هناك تجهيزات خاصة لحفل “فارس قطرية”، مشيرًا إلى أن الحفل يشهد حضور غفير دائمًا، لذلك قرر المهندس عبد المنعم الصاوي، الوقوف علي التجهيزات، داخل القاعة وبوابات الدخول، بخلاف تجهيزات الصوت والإضاءة.

ويقدم قطرية خلال الحفل مجموعة متنوعة من قصائده الشعرية، منها ما يمكن خير، وبالسلامة، وأديني مشيت، وبكره هتحلو.

Advertisements

جدير بالذكر أن فارس أحمد عبد العزيز قطرية الشهير بفارس قطرية، من مواليد محافظة الشرقية مركز أبو حماد، اشتهر بقصائده ذات الطابع الفلكلوري لمحافظتة؛ مما لقي إعجابًا وتفاعلًا كبيرًا، وبدء في كتابة الشعر في سن مبكر وحصل علي جائزة الدولة التقديرية في إلقاء الشعر، وتتميز أعمال فارس قطرية بالتنوع، وتأثر الجمهور بها، وكان أول ديوان أصدره بعنوان "رفيق الليل" ويقوم قطريه باختيار موضوعات أشعاره من المواقف الاجتماعية المحيطة به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أعمال فارس أحمد عبد العزيز ساقية الصاوي ساقية عبد المنعم الصاوي عبد المنعم الصاوي جائزة الدولة التقديرية فارس قطرية

مواد متعلقة

أشهرها بقلظ، موسكو تترجم أعمال الشاعر الراحل شوقي حجاب للغة الروسية

الشاعر مصطفى حدوتة يكشف كواليس تحضيرات أغاني فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان

الأكثر قراءة

عدم حضور سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي يثير الجدل، والأهلاوية يكشفون سر غيابه

أبرزها مصر والإمارات والسعودية، قبول 5 دول في البريكس اليوم

بوتين يعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية بعد انضمام مصر لـ بريكس

‏محمود خالد يحرر محضرا ضد اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك

أسعار الذهب اليوم الخميس آخر تحديث

التعرف على جثة قائد فاجنر ومفاجأة بشأن تحطم الطائرة

غضب في الأهلي بسبب عمار حمدي

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

Advertisements

منوعات

المزيد

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

أنا بيك بتشفع وبقلبي بدعيك، 19 صورة ترصد احتفال آلاف الأقباط بقنا بمولد السيدة العذراء (صور)

البحث عن عبقري رياضيات لمنحه مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

استقرار أسعار الدواجن وارتفاع سعر البيض في الأسواق

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 24-8-2023

المزيد

انفوجراف

البريميرليج يتصدر أعلى الدوريات في القيمة التسويقية والدوري السعودي عاشرا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة، الإفتاء تجيب

صلاة التوابين، فضل المواظبة على صلاة الضحى ووقتها وكيفيتها

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية