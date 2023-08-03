الشاعر مصطفى حدوتة يكشف كواليس تحضيرات أغاني فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان

كشف الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة كواليس تحضيراته لأغاني فيلم ع الزيرو بطولة الفنان محمد رمضان.

وقال حدوتة في تصريح خاص لـ “فيتو”: أغنية ثابت كانت التعاون الأول بيني وبين محمد رمضان، وأفكار الأغاني بتبقى دايمًا من عند المؤلف، وكل الأغاني اللي عملتها كل واحدة فيهم غير التانية.

وعن تعاونه مع محمد رمضان في أغاني فيلم ع الزيرو قال:" أغنية خمسة كل خميس بتتكلم عن الحسد، وكل بنى آدم فى حتة جواه بتخليه يخاف من الحسد، ف عشان كده لمست الناس بسرعة.

Advertisements

وتابع:" وفى اغنية تانيه شاركت فيها وهى اغنية ع الزيرو ودى الاغنيه اللى بتحمل اسم الفيلم واللى كتبها دكتور مدحت العدل وهو مؤلف الفيلم ولحنتها انا وهى من توزيع ايهاب كولبكس.

ومن جانب اخر، يسافر أبطال فيلم ع الزيرو خلال الأسبوع المقبل إلي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لحضور افتتاح الفيلم بالسينمات هناك، بعد طرح الفيلم بالسينمات المصرية.

ومن المفترض أن يسافر الفنان محمد رمضان وجومانا مراد واسلام ابراهيم والمنتج جمال العدل والمخرج ماندو العدل الي السعودية ثم إلى الإمارات لافتتاح الفيلم والالتقاء بالجمهور الخليجى.

وتغيب الفنانة نيللي كريم عن هذه الجولة نظرا لسفرها إلي اليونان لقضاء إجازتها الصيفية برفقة زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور.

العرض الخاص للفيلم

جدير بالذكر أن الشركة المنتجة لفيلم ع الزيرو أقامت عرضا خاصا يوم الأحد الماضي بأحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر وسط حضور إعلامي وجماهيري مكثف.

فيلم ع الزيرو

فيلم ع الزيرو من بطولة محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.