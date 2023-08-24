برلمانية: انضمام مصر لبريكس يعود على الدولة بالعديد من المنافع الاقتصادية

مجموعة بريكس، قالت أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إنضمام مصر لمجموعة البريكس، خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد المصري، وينعكس على مصر بمكاسب سياسية واقتصادية.

تنمية الصادرات والتجارة وتخفيف الضغط على الدولار

مجموعة بريكس ، وأشارت النائبة أسماء الجمال، إلى أن انضمام مصر لتجمع بريكس يعود على الدولة بالعديد من المنافع الاقتصادية، منها تنمية الصادرات والتجارة وتخفيف الضغط على الدولار، وتطوير لعلاقة مصر بدول التكتل، وتقليل حجم السلع المستوردة من الخارج، مما يعد دفعة قوية للاقتصاد المصري وخطوة هامة ومهمة للاقتصاد المصري حيث يعتبر تجمع البريكس من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم.

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وأكدت أن انضمام مصر إلى البريكس له بعد سياسي أيضا مهم، وهو تعزيز العلاقات السياسية التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر

مجموعة بريكس، وشددت النائبة أسماء الجمال على أهمية البريكس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر، باعتباره واحدا من أقوى التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم، موضحة أن تحالف البريكس يهدف بالأساس إلى أن يصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة "مجموعة السبع G7" التى تستحوذ على 60% من الثروة العالمية حيث تعمل المجموعة على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم.

أول تعليق للسيسي على إنضمام مصر للبريكس

وكان بيان صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته.

وقال الرئيس السيسي: "أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".