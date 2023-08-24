الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط 54 طنا و137 كيلو منتجات غذائية مغشوشة بالغربية

ضبط 54 طن 137 كيلو
ضبط 54 طن 137 كيلو منتجات غذائيه مغشوشة،فيتو

تمكنت إدارة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للسيطرة على المواد الغذائية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
 

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جاء ذلك فى إطار تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية،  من ضبط 54000  و137 كيلو منتجات غذائيه (لحوم_ زيت زيتون_ ملح_ جنزبيل _شطة) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، 60000  عبوة سناكس ومقرمشات وشيبسي للاطفال منتهية الصلاحية.، 3406 عبوات مشروبات غازية كانز وعصائر منتهية الصلاحية ومعروضة داخل ثلاجات البيع المباشر للجمهور.
 حيث تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

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وأوضحت المهندسة حنان عامر  فى إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الدور الأساسي لهيئة سلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج،المصنع، الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة. كما تهدف إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة

 

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