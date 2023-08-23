محافظ الغربية يكرم أحمد جابر بعد فوزه بميداليتين في دورة ألعاب البحر المتوسط

كرم محافظ الغربية البطل أحمد جابر لحصوله على ميداليتين برونزيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط.

ويأتي تكريم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للبطل أحمد محمد جابر ابن محافظة الغربية لاعب المؤسسة العسكرية، وذلك لحصوله على ميداليتين برونزيتين في رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر المتوسط والتي أقيمت بمدينة وهران بالجزائر 2022 واحتلت مصر المركز الثاني عربيا في ترتيب الدول المشاركة بالدورة لعام 2022 برصيد 51 ميدالية؛ منها 13 ذهبية، و15 فضية و23 برونزية.

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وفاز أحمد جابر بميدالية برونزية الخطف وزن فوق 120 كجم رفع أثقال، وميدالية برونزية الكلين وزن فوق 120 كجم رفع أثقال.

وقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة للبطل أحمد جابر، وذلك بحضور الأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن تكريم اليوم يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالرياضة لتكوين أبطال قادرين على رفع راية مصر في المحافل الدولية.

مؤكدا على تقديم محافظة الغربية الدعم لأبطال الرياضة المصرية الذين يحققون أفضل النتائج ويفوزون في مختلف البطولات الرياضية التي يشاركون بها في جميع المحافل الدولية.