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وكيل تعليم الغربية يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة بإدارة كفر الزيات

وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة،فيتو

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مساء أمس الأربعاء، حفل تكريم أوائل الشهادات العامة للتعليم العام والفني والأزهر والشهادة الإعدادية، بإدارة كفر الزيات التعليمية.

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جاء ذلك بحضور يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عادل داود، وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، الدكتور عبد اللطيف طلحة، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف، فتوح مرعي، مدير عام إدارة كفر الزيات التعليمية.

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وخلال الحفل، تم تكريم جميع الطلاب الأوائل في الشهادات العامة، وقدم وكيل الوزارة والقائمين على الاحتفال، الدروع وشهادات التقدير لجميع الطلاب الأوائل، كما قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمنظمي الحفل على الحفل المتميز الذي استهدف جميع الطلاب الأوائل، وعلى رأسهم الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب. 


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

 

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