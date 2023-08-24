الخميس 24 أغسطس 2023
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حوادث

حملات أمنية لضبط تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية فى أسوان ودمياط

حملة امنية،فيتو
حملة امنية،فيتو

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة 

وأسفرت جهودها بمديرية أمن أسوان من ضبط (10) قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية من المواد المخدرة "هيروين – شابو – أفيون")، بحوزة (11) متهما لعدد "5 منهم معلومات جنائية".
 

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وضبط عدد (3) قضايا "سلاح نارى" ضُبط خلالهم (5 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") وتنفيذ (799) حكما قضائيا متنوعا.

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وضبط تشكيل عصابى ضم (عنصرين إجراميين) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما (2,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى – طلقة نارية).  
 

مديرية أمن دمياط
ضبط  (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 3,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – عدد من الطلقات)، بحوزة (7 متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

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